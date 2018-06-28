На "Уралэлектромеди" приступили к шеф-монтажным работам на разливочном комплексе анодной печи

В медеплавильном цехе АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступили к шеф-монтажным работам на разливочном комплексе анодной печи №2. Согласно контракту, шеф-контроль осуществляет компания Outotec, являющаяся поставщиком оборудования, которая также проведет инструктаж персонала.

В ходе работ будут установлены новые анодосъемники, устройства предварительного отрыва анодов, устройства выталкивания анодов, гидравлический агрегат. Также будет заменена система управления разливочной машины. Пуско-наладочные работы планируется начать во второй половине июля.

Новые анодосъемники имеют ряд конструктивных особенностей - они не требуют установки дополнительного оборудования (в частности, системы позиционирования карусели). При этом оснащены лапой захвата анодов, которая обеспечивает их надежный съем из изложницы, исключает падение анода при транспортировке и снижает вероятность травмирования персонала. Отметим, что аналогичное оборудование было установлено на разливочном комплексе анодной печи №3, оно показало высокую надежность в эксплуатации, что позволяет предприятию снижать затраты на техническое обслуживание и ремонт.

Напомним, что в рамках действующей программы техперевооружения развития медерафинировочных мощностей АО "Уралэлектромедь" ранее были модернизированы разливочные комплексы двух печей цеха и один заново построен. Всего в медеплавильном цехе АО "Уралэлектромедь" работает пять анодных печей, которые перерабатывают 100% черновой меди, произведенной на предприятиях УГМК.