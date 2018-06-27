На учебном полигоне состоялось открытие трудового сезона студенческого строительного отряда "Вологдаэнерго"

Сегодня в Вологде открылся трудовой сезон студенческого строительного отряда филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания "Россети"). Двадцать студентов ВоГУ (Вологодского государственного университета) со 2 июля по 15 августа будут работать в Вологодской области на объектах филиала. Церемония открытия прошла на учебно-тренировочном полигоне УЦ "Энергетик"."Работа в стройотряде – это хорошая профориентация, когда вы со студенческой скамьи постигаете азы своей будущей профессии. Мы заинтересованы в том, чтобы те знания, которые вы получили на занятиях в университете, вы смогли закрепить на практике, работая на энергообъектах нашего предприятия. Будьте активны, но предельно внимательны, аккуратны, соблюдайте дисциплину, и, конечно, правила электробезопасности", - подчеркнул Заместитель Генерального директора-директор филиала "Вологдаэнерго" Виктор Луцкович.В этом году студенты отправятся работать в три производственных отделения филиала, и будут трудиться в Вологодском, Тотемском и Великоустюгском районах. Добавим, что главной целью организации работы стройотряда является обеспечение практической направленности подготовки студентов энергетических специальностей, их профессиональная ориентация на работу в компании, возрождение традиций трудового воспитания молодежи.