Правительство Эстонии планирует изучить возможность передачи распределительной сети под управление системного оператора

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии приняло решение провести исследование с целью изучения возможности применения новых более экономически эффективных методов управления государственными электросетевыми активами, которые позволили бы обеспечить более низкие цены на электроэнергию, высокое качество предоставляемых потребителям услуг и надежное энергоснабжение.

В настоящее время в 100% собственности государства находятся магистральные сети страны, эксплуатация которых осуществляется системным оператором Эстонии Elering. Из распределительных сетей в собственности государства находится 90% активов, эксплуатацию которых осуществляют четыре распредкомпании.

Правительство также объявило тендер для привлечения консалтинговых компаний, которые на базе проведенного отраслевого исследования смогли бы предложить возможные управленческие решения и механизмы, необходимые для более эффективного управления государственными электросетевыми активами. Ожидается, что предлагаемые решения будут содержать оценку воздействия и анализ рисков. Конечной целью правительства является получение актуальной картины взаимосвязи между режимами работы магистральной и распределительной сети, а также предложений по повышению эффективности регуляторной среды в электроэнергетике.

Стоимость консалтинговых услуг оценивается в € 60 тыс.