Соревнования StaplerCup – наши достижения

28 июня "Элком-Электро" принял участие в международном соревновании StaplerCup (ШтаплерКап) среди водителей погрузочной техники Linde Material Handling.

Всего в состязаниях участвовало 50 человек и по итогам двух конкурсов наши сотрудники Алексей Кузнецов и Александр Евдокимов заняли 8 и 16 места. И хотя мы участвовали в подобном мероприятии впервые, "Элком-Электро" смог достойно противостоять лидерам прошлых лет и войти в первую десятку!

Перед началом соревнований выяснилось, что каждый участник должен будет продемонстрировать свое умение управлять не только погрузчиком или ричтраком, а обеими единицами техники. Для Алексея и Александра это стало настоящим сюрпризом, но они справились со всеми трудностями и сумели показать свое мастерство.

Для первого испытания участники должны были взять мячи для баскетбола, футбола и регби вилами погрузчика и забить соответствующий мяч в баскетбольное кольцо, в футбольные ворота либо в ворота для регби. Во втором задании водителям предстояло применить логическое мышление и найти оптимальное решение в перемещении паллет в прямоугольники. На каждой паллете были расставлены конусы так, что в итоге в каждом прямоугольнике должно было оказаться определенное количество конусов.

Поздравляем наших сотрудников с достигнутыми результатами!

Желаем дальнейших успехов и побед!