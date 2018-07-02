В Иванове успешно завершены гидравлические испытания магистральных теплосетей по контуру ТЭЦ-3

Специалисты филиала "Т Плюс" закончили гидравлические испытания на прочность магистральных тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3 в областном центре.

Стоит отметить, что испытания были завершены на сутки раньше согласованного по графику срока, и уже 1 июля в течение дня горячее водоснабжение было возобновлено в 80% жилого фонда, обеспечиваемого теплоносителем по контуру станции. 2 июля горячая вода вернулась ко всем остальным потребителям.

В ходе испытаний давление на тепловые сети было увеличено в полтора раза для выявления на трубопроводах слабых мест и оперативного проведения ремонтов. Эти работы энергетики специально проводят летом – для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения жителей в зимнее время. В ходе проверки сетей выявлено 37 дефектов, все они в настоящее время устранены. На работах по устранению выявленных дефектов было задействовано 9 единиц техники и 28 специалистов, которые работали в пяти бригадах.

Компания "Т Плюс" благодарит жителей Иванова и Кохмы за понимание и терпение и напоминает о том, что в Иванове продолжаются плановые работы по капитальному ремонту и замене магистральных тепловых сетей в рамках программы "RE: Конструкция 2018". В настоящее время работы по техническому перевооружению трубопроводов проводятся на улицах Арсения (на пересечении с ул. Крутицкой), Народной и Ташкентской.

