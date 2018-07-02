В МРСК Центра и Приволжья стартовал пятый трудовой сезон студенческих энергетических отрядов

2 июля в ПАО "МРСК Центра и Приволжья" открылся очередной сезон студенческих энергетических отрядов группы компаний "Россети". В девяти регионах присутствия компании на объектах электросетевого комплекса будут трудиться 224 будущих энергетика.

Торжественные линейки прошли на площадках Рязанского государственного радиотехнического университета и Марийского государственного университета, а также в филиалах МРСК Центра и Приволжья.

В них приняли участие как студенты и преподаватели опорных вузов, ссузов и спузов, так и энергетики-наставники. О готовности отрядов к предстоящим работам на электросетевых объектах компании доложили их командиры, получившие подготовку в специальной командирской школе, организованной ПАО "Россети".

Как и в прежние годы, к подготовке студентов к трудовому сезону энергетики подошли самым тщательным образом. Каждый член студотряда прошел медицинскую комиссию и инструктаж по технике безопасности, являющиеся обязательными условиями для допуска на энергообъекты. Бойцы обеспечены спецодеждой и средствами защиты, необходимыми для безопасной работы на объектах электросетевого комплекса.

Во время трудовой вахты студотрядовцы будут участвовать в строительстве объектов технологического присоединения, сборке и ремонте опор линий электропередачи, электромонтаже, прокладке и изоляции кабеля, установке оборудования. Кроме того, их будут привлекать к уборке порубочных остатков при расчистке просек, снятию показаний приборов учета электроэнергии и благоустройству энергообъектов, оформлению документации по технологическому присоединению.

Энергетики МРСК Центра и Приволжья приготовили для студентов программу познавательного досуга и социальных мероприятий. Бойцы отрядов посетят энергообъекты и музеи филиалов, примут участие в спортивных состязаниях, познакомятся с ветеранами энергетики и представителями Советов молодежи, побывают на соревнованиях профессионального мастерства. Кроме того, студенты примут участие во всероссийском конкурсе на лучший студенческий отряд электросетевого комплекса, в котором, помимо производственных показателей, будут оцениваться и творческие способности ребят. Бойцам предложено принять участие в конкурсах фоторабот, видеороликов, публикаций и лучших стенгазет.

Кроме того, в сотрудничестве с молодыми бойцами студотрядов специалисты МРСК Центра и Приволжья проведут обучающие и развлекательные мероприятия в рамках фестивального движения #ВместеЯрче-2018. На сегодняшний день ведутся переговоры о выборе загородных площадок и разрабатывается концепция мероприятий.

Многие члены студотрядов уже принимали участие в трудовых сезонах прошлых лет и считают рабочий семестр возможностью повысить свою профессиональную подготовку, чтобы в дальнейшем стать сотрудником энергокомпании. На данный момент в филиалах МРСК Центра и Приволжья работают 23 бывших студента-студотрядовца.

Напомним, практика формирования отрядов из студентов энергетических специальностей была возобновлена по инициативе ПАО "Россети". Сегодня студотряды работают во всех регионах присутствия группы компаний.