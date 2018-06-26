В Тамбовэнерго открыли пятый сезон студенческих отрядов

2 июля 2018 года на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" торжественно открылся пятый летний трудовой сезон студенческого отряда "Энергия" Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ). В мероприятии приняли участие представители руководства Тамбовэнерго и ТГТУ.

С приветственной речью к бойцам "Энергии" обратился и. о. заместителя генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" Николай Богомолов: "Вам предстоит трудиться в коллективе тамбовских энергетиков – большой и дружной команде профессионалов. Работая в Тамбовэнерго, вы познакомитесь с передовыми технологиями в сфере энергетики, новым оборудованием. Надеюсь, что этот трудовой семестр станет для вас настоящей школой мастерства".

Директор института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники ТГТУ, доктор технических наук, профессор Татьяна Чернышова в своем выступлении подчеркнула, что студенты ТГТУ пятый год подряд будут работать на объектах Тамбовэнерго. "Традиция стройотрядов Тамбовского государственного технического университета насчитывает не один десяток лет, - напомнила Татьяна Чернышова. - Их бойцы были примером для своих однокурсников, гордостью вуза. Уверена, так будет и по итогам этого рабочего сезона в Тамбовэнерго".

Праздничная линейка завершилась вручением бойцам "Энергии" "Трудовых путевок". Сезон студенческих строительных отрядов электросетевого комплекса продлится со 2 июля до 15 августа. Стройотряд "Энергия" будет работать на объектах Тамбовского района электрических сетей. Его бойцов задействуют в плановых осмотрах энергооборудования, ревизии и ремонте оборудования трансформаторных подстанций, силовых трансформаторов 0,4-10 кВ, уборке порубочных остатков при расчистке просек. Безопасность их работы будет находиться под особым контролем.