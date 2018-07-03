Энергетики "МРСК Урала" совместно с Министерством образования Свердловской области объединяют усилия по профилактике электротравматизма

Компания "МРСК Урала" представила план совместной работы с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на совещании с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственных общеобразовательных учреждений региона.



Основной акцент в объединении усилий энергетиков и регионального ведомства сделан на обязательное включение темы "Электробезопасность" в учебную программу по ОБЖ для школьников всех возрастов. Для этого методическое пособие по проведению урока на соответствующую тему, разработанное ОАО "МРСК Урала", передано на экспертизу в министерство. После данной процедуры методички будут рекомендованы к применению и распространены во все общеобразовательные учреждения Свердловской области.

Отметим, что совместный проект "МРСК Урала" и регионального министерства образования станет пилотным в российской образовательной сфере. Уральские школьники будут первыми изучать правила обращения с электроприборами и поведения вблизи энергообъектов в рамках обязательной программы.

Консолидация усилий позволит также прилечь внимание родителей к проблеме электротравматизма детей и подростков. Крайне важно проводить дополнительные беседы в семьях. Бдительность и соблюдение правил безопасного поведения при взаимодействии с электричеством обезопасит детей и позволит избежать их смерти.

Отметим, что в 2017-2018 гг. в Свердловской области произошло несколько несчастных случаев с несовершеннолетними, в результате которых дети либо погибали, либо получали серьезную электротравму (сильные ожоги тела, внутренних органов).

Зачастую, причиной получения электротравмы среди детей и подростков является стремление стать популярным в социальных сетях и среди сверстников. Для "эффектного" селфи они забираются на ЛЭП, крыши трансформаторных подстанций. Дети не знают или игнорируют правила поведения и приближаются на недопустимое расстояние к токоведущим частям энергообъектов.

Напомним, что с 2008 года в ОАО "МРСК Урала" реализуется комплексная программа по предотвращению травматизма "Электричество опасно!". Она рассчитана на разные целевые аудитории: детей и подростков, руководителей предприятий и организаций, водителей большегрузной строительной техники, садоводов, любителей рыбалки.

По итогам 2017 года в школах Пермского края, Челябинской и Свердловской областей было проведено более 4 тысяч уроков, охват составил почти 100 тысяч детей и подростков. Распространено порядка 80 тысяч листовок и плакатов, педагогам были переданы больше 2,5 тысяч методических пособий для проведения занятий по теме "Электробезопасность". Посредством работы в социальных сетях компания охватила аудиторию в 50 тысяч человек.

Несмотря на эту планомерную масштабную работу по профилактике электротравматизма сторонних лиц, жители и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности. Специалисты ОАО "МРСК Урала" еще раз акцентируют внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, проникновение на энергообъекты влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.

Уважаемые жители Свердловской области, если вы стали свидетелями проникновения на энергообъекты или игр рядом с ними, необходимо вмешаться, остановить детей от необдуманных поступков и позвонить в "МРСК Урала": 8-800-2501-220. Энергетики оперативно отреагируют на сообщение.

Для беседы с вашими детьми и подростками на сайте ОАО "МРСК Урала" https://www.mrsk-ural.ru/client/safety/danger/ размещены все необходимые для этого материалы. Покажите их своим детям, а также знакомым, чтобы предотвратить трагедию!