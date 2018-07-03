ГУП "ИнгушрегионВодоканал" возглавил "черный список" должников филиала МРСК Северного Кавказа – "Ингушэнерго"

МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") в разделе "черный список неплательщиков", доступного с главной страницы официального сайта, ежемесячно публикует перечень должников – юридических лиц с суммами накопленных задолженностей. Списки включают как предприятия, имеющие задолженности за услуги по передаче электроэнергии, так и задолжавших за поставку электроэнергии гарантирующим поставщикам Северного Кавказа и Республики Калмыкия.

Таким образом, для широкого круга общественности становится доступна информация о контрагентах, регулярно не соблюдающих договорные отношения и вовремя не оплачивающих энергетикам добросовестно оказываемые услуги. Ежемесячно обновляемая информация предназначена для представителей бизнес-сообщества, аналитиков и политологов, так как позволяет регулярно анализировать и выявлять проблемные юридические лица.

"Черный список" должников филиала "Ингушэнерго" возглавляет ГУП "ИнгушрегионВодоканал" – на 1 мая т.г. задолженность предприятия составила 114,9 млн рублей. В числе крупнейших неплательщиков гарантирующего поставщика электроэнергии в разделе "ЖКХ" также значится ГУП "Ингушводоканал" с задолженностью 55,7 млн рублей, МУП "Малгобек–Водоканал" с 13,4 млн рублей и МУП "Водоканал г. Назрань" с 9,7 млн рублей.

Среди промышленных потребителей "лидирует" ООО "Бешлоам", чей долг достиг 1,02 млн рублей, непромышленных – АО "Оборонэнергосбыт" с 8,2 млн рублей долга.

Первые три строчки антирейтинга энергетиков по категории "Исполнители коммунальных услуг" занимают ООО "Регион-Сервис" (3,4 млн руб), ООО "Энергетик" (2,4 млн руб) и ООО "ГУЖФ"(1 млн руб).

Суммарная дебиторская задолженность потребителей, попавших в "черный список" филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Ингушэнерго", на 1 мая 2018 года составляет более 225 млн рублей.

Адрес страницы со списками: http://www.mrsk-sk.ru/chernyy-spisok-neplatelshchikov/.