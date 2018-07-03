"Газпром" перекроит газовый рынок к 2019 году

"Газпром" увеличил в первом полугодии добычу и поставки газа в страны дальнего зарубежья. Российская компания является единственным экспортером трубопроводного газа в Европу, которая может в зависимости от спроса наращивать поставки потребителям. При этом, "Газпром" намерен диверсифицировать поставки и добиться сокращения транзита через сопредельные страны к концу 2019 года.

"ГАЗПРОМ" НАРАЩИВАЕТ ДОБЫЧУ И ЭКСПОРТ

В первом полугодии 2018 года компания увеличила добычу газа на 8,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее – до 253 млрд куб м.

Вместе с увеличением добычи растет экспорт в Европу. По официальным данным, в страны дальнего зарубежья в первом полугодии 2018 года в годовом исчислении компания нарастила поставки на 5,8% – 101,2 млрд куб. м. По результатам года экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье может достичь 200 млрд куб. м.

При этом, поставки увеличиваются в самые экономически развитые страны Европы: в Германию на 12,4% – до 29,9 млрд куб. м, в Австрию — на 54,1%, до 5,7 млрд куб. м, в Нидерланды — на 66,9%, до 3,5 млрд куб. м, во Францию — на 13%, до 6,1 млрд куб. м. Даже Польша, которая многократно заявляла об энергетической независимости от России, увеличила закупки продукции "Газпрома" в январе-июне на 6,9% – до 6,2 млрд куб. м.

Европа остается основным рынком сбыта для "Газпрома", несмотря на реализацию проектов, направленных на диверсификацию экспорта газа.

За последние 25 лет российская компания увеличила поставки на европейский рынок почти в два раза – до 194,4 млрд куб. м в 2017 году. Доля "Газпрома" на рынке Европы в прошлом году достигла рекордного значения – 34,2%. Германия и Турция – крупнейшие потребители российского газа – увеличили его импорт на 7% и 17%, до 53,4 млрд куб. м и 29 млрд куб. м соответственно.

Прошлой зимой, которая оказалась холоднее чем обычно, рекорд суточных поставок обновлялся десять раз и достиг исторически максимального значения – 713,4 млн куб. м/сут.

АЛЬТЕРНАТИВЫ РОССИЙСКОМУ ГАЗУ НЕТ

Во время проведения годового собрания акционеров глава "Газпрома" Алексей Миллер определил приоритеты компании на внешних рынках и объяснил европейцам, почему они не могут обойтись без российского газа.

По оценке специалистов "Газпрома", в 2017 году на фоне роста экономической активности, потребление газа в Европе достигло 568,2 млрд куб. м, что на 26,5 млрд куб. м больше, чем годом ранее. При этом собственная ресурсная база и добыча продолжали сокращаться.

Глава "Газпрома" указал на падение добычи на Гронинген – некогда крупнейшем газовом месторождении Европы. 27 июня регулятор газовой отрасли Нидерландов SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) сообщил, что добыча на Горониген снижается быстрее, чем планировалось и в этом финансовом году составит 19-20 млрд куб. м, а не 21,6 млрд куб. м, как ожидалось ранее. Годом ранее на месторождении было добыто 24 млрд куб. м газа.

Из-за участившихся землетрясений в районе месторождения власти Нидерландов разработали план поэтапного сокращения добычи, которая к 2022 году составит 12 млрд куб. м, а к 2030 году должна прекратиться полностью.

Кроме того, правительство Норвегии – крупнейшего поставщика трубопроводного газа в ЕС после России – ограничивает морское бурение в северных широтах, что снижает потенциал роста добычи в стране. Согласно прогнозам западных экспертов, падение добычи газа в Норвегии следует ожидать после 2020 года. Однако данные NPD (Norwegian Petroleum Directorate) за январь-май этого года свидетельствуют о сокращении добычи углеводородов, поэтому снижение объемов может произойти уже в следующем году.

Другой традиционный поставщик газа в Европу — Алжир — также испытывает серьезные трудности. В прошлом году страна на 3 млрд куб. м сократила поставки газ за рубеж по сравнению с 2016 годом — до 54 млрд куб. м.

Всего страны дальнего зарубежья (европейские государства и Турция) в прошлом году увеличили импорт газа на 22,8 млрд куб. м., на "Газпром" пришлось 15,1 млрд куб. м.

Среди поставщиков трубопроводного газа в Европу только "Газпром" обладает потенциалом для увеличения объема поставок в Европу.

Миллер также особо подчеркнул, что увеличение производства СПГ в мире не изменило газовый баланс Европы. Экспорт СПГ из США на европейский рынок сдерживается высоким производственными затратами и транспортными издержками, связанными с поставками через Атлантический океан. В прошлом году объем поставок американского СПГ в Европу составил менее 2 млн тонн – 0,5% от совокупного потребления природного газа в Европе.

МИЛЛЕР: "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2" БУДЕТ ПОСТРОЕН

Самым надежным маршрутом поставок является "Северный поток" — напрямую из России в Германию — который доказал свою безопасность и эффективность. По словам Миллера, в ноябре прошлого года совокупный объем поставок по трубопроводу достиг 200 млрд куб. м.

Используя успешный опыт "Северного потока", "Газпром" реализует проект "Северный поток-2", в котором принимают участие крупнейшие европейские энергетические компании — Engie, OMV, Uniper, Shell и Wintershall, с которыми в 2017 году было подписано соглашение о финансировании проекта. Несмотря на противодействие США и ряда европейских государств во главе с Польшей, соглашение успешно выполняется.

Пол Коркоран, финансовый директор Nord Stream 2 (компании-оператора "Северного потока-2") сообщил в кулуарах недавно состоявшегося Российского нефтегазового конгресса, что инвестиции в проект со стороны "Газпрома" и его партнеров уже достигли 4,5 млрд евро.

Миллер выразил уверенность, что строительство морской части "Северного потока-2" начнется уже этим летом и будет завершено к концу 2019 года. После ввода в строй этого газопровода пропускная способность зарубежной части Северного газотранспортного коридора возрастет до 110 млрд куб. м/г. Маршрут от Ямала до Грайсвальда на побережье Германии почти на 2000 км короче, чем по Центральному газотранспортному коридору через территорию Украины. При этом Северный газовый коридор представляет собой современную систему газопроводов, которая отличается "меньшей металлоемкостью, меньшими энергетическими затратами и углеродным следом".

Сокращение углеродного следа (технологических потерь во время прокачки газа) является серьезным аргументов в пользу строительства "Северного потока-2", прежде всего для западных экологических организаций и природоохранных ведомств.

Уверенность Миллера в успехе проекта звучит особо актуально в связи с позицией Дании и Польши.

Дания всячески препятствует строительству "Северного потока-2" и до сих пор не предоставила Nord Stream 2 разрешения на проведение работ в своих территориальных водах. Неконструктивная позиция Дании находит поддержку со стороны США, Польши, прибалтийских лимитрофов и Украины.

В связи с этим Миллер заявил о существовании "плана решения этого вопроса". Зарубежные и российские эксперты все чаще говорят о возможности обойти датский остров Борнхольм, который находится на пути маршрута газопровода. Это приведет к увеличению протяженности маршрута, но смета проекта вырастет незначительно.

В развитых странах Европы – прежде всего в Германии – все больше осознают необходимость иметь надежный маршрут поставок газа напрямую из РФ.

Польша, по территории которой проходит газопровод Ямал-Европа, считает невыгодным соглашение с Россией о транзите газа. Уполномоченный по вопросам энергетической инфраструктуры в правительстве Польши Петр Наимский заявил, что из-за низких ставок транзита страна потеряла в 2010-2017 годах 1,5 млрд злотых (около $400 млн).

Варшава ранее заявляла о необходимости пересмотра транзитного соглашения с Россией, которое действует до 2022 года. Увеличение платы за транзит неминуемо приведет к росту цены на газ для потребителей в Германии. По газопроводу Ямал-Европа ежегодно прокачивается до 33 млрд куб. м газа, основным потребителем которого является Германия.

ПРАЙМ