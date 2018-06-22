"Камский кабель" вступил в Российский национальный комитет CIGRE (СИГРЭ)

Членство в РНК СИГРЭ – значимый шаг для ООО "Камский кабель", поскольку дает новые возможности для более эффективного развития перспективных направлений в производстве кабельно-проводниковой продукции, а также обмена опытом с участниками комитета, доступ к мероприятиям и актуальным материалам. Кроме того, Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения является рабочей и перспективной структурой, не имеющей аналогов в отрасли.

Мы взяли курс на развитие новейших технологий и готовы активно включиться в научную работу по развитию энергетического хозяйства страны. В планах – развитие новой продукции: кабели для возобновляемой энергетики, оффшорные кабели (для нефтедобывающих и буровых платформ, портов), а также морозостойкие кабели.

Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения — СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques — CIGRE) — крупнейшая международная неправительственная некоммерческая организация в области электроэнергетики. СИГРЭ создан в 1921 году и на сегодняшний день является одной из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций. Результаты деятельности Совета, объединяющего ученых и специалистов-энергетиков всего мира, оказывают сильное влияние на формирование стратегии развития отрасли во многих странах. Основная цель СИГРЭ — координация исследований, обмен опытом и научно-технической информацией по вопросам функционирования электроэнергетических систем. В центре внимания находятся вопросы создания и эксплуатации высоковольтного оборудования, планирования и эксплуатации энергосистем, внедрения новых технологий сбора и обработки информации, разработки систем управления.