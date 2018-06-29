МРСК Центра получила благодарность от НИУ "МЭИ" за плодотворное сотрудничество в сфере разработки и внедрения новых технологий и развития научного потенциала

ПАО "МРСК Центра" получило благодарность от национального исследовательского университета "МЭИ" (НИУ "МЭИ"). Документ, подписанный председателем попечительского совета образовательного учреждения, министром энергетики Александром Новаком и ректором НИУ "МЭИ" Николаем Рогалевым, вручен компании за большой вклад в разработку и внедрение новых технологий в области электроэнергетики, инновационных продуктов, модернизацию учебного комплекса и за плодотворную деятельность по развитию научного потенциала и сотрудничества с НИУ "МЭИ".

МРСК Центра проводит системную работу по расширению применения современных решений и технологий в системах обслуживания, управления, защиты и передачи информации, связи и систем учета. Все более широкое использование получают самые современные средства диагностики и информационно-измерительные системы, энергосберегающее и энергоэффективное оборудование; экспериментально внедряются новые виды конструктивов и материалов. Питающие центры оснащаются современными элегазовыми и вакуумными выключателями, многопроцессорными системами защиты. Набирает обороты процесс комплексной автоматизации и телемеханизации.

В настоящее время в компании идет работа над целым рядом инновационных проектов. В их числе разработка системы автоматического управления беспилотным летательным аппаратом, применяемым для выявления неисправностей элементов воздушных линий электропередач. Целью еще одного проекта является создание аппаратного комплекса исследований особенностей проведения газов во внутренней изоляции маслонаполненного оборудования. Третья разработка подразумевает создание программно-аппаратного комплекса обеспечения наблюдаемости сети на объектах 6-10 и 0,4 кВ, оснащенных системами учета электроэнергии. Все проекты направлены на повышение эффективности эксплуатационной деятельности.

МРСК Центра оперативно реагирует и даже предвосхищают вызовы времени. В компании принята Программа инновационного развития на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 г. Одним из ее ключевых направлений является оцифровка процессов управления и технологических процессов. Она предусматривает переход от аналогового к цифровому принципу управления автоматики релейной защиты и противоаварийной автоматики, автоматизированной системы управления технологическими процессами, учета электроэнергии и связи (применение цифровых измерительных трансформаторов, векторных регистраторов режима, оборудования цифровых сетей, переход к цифровой подстанции и т.д.); цифровое моделирование и проектирование; цифровизация управления производственными активами; внедрение цифровых систем наблюдения технологических процессов в электрических сетях и на подстанциях.

С НИУ "МЭИ" МРСК Центра связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Одним из крупных и значимых проектов, реализованных компанией совместно с национальным исследовательским университетом стало создание второй очереди учебного электросетевого полигона на базе филиала НИУ "МЭИ" – Конаковского энергетического колледжа. . Студенты образовательного учреждения приобретают здесь практические навыки работы с реальным электросетевым оборудованием.

Кроме того, МРСК Центра и НИУ "МЭИ" проводят эффективную совместную работу по созданию инновационных технологий обучения оперативного электросетевого персонала на основе технологий виртуальной реальности. Его результаты имеют перспективы для широкого применения в практической деятельности учебных подразделений компаний электросетевого комплекса, а полученный в ходе выполнения работы опыт эффективно используется в новых совместных разработках.