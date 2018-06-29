Научно-технический совет "Ленэнерго" отметил лучший рационализаторский проект

Научно-технический совет ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") подвел итоги рационализаторской деятельности компании в первом полугодии 2018 года. В ходе заседания специалисты обсудили лучшие инновационные разработки "Ленэнерго", а также опыт внедрения и эксплуатации подстанций подземного и заглубленного исполнения и вопрос обеспечения безопасности при работе с элегазовым оборудованием.

"Развитие электросетевого комплекса невозможно без качественных, современных проектов и технических разработок. Поэтому "Ленэнерго" поощряет рационализаторскую работу своих специалистов", – отметил на заседании первый заместитель генерального директора – главный инженер "Ленэнерго" Игорь Кузьмин.

Лучший рационализаторский проект разработал главный метролог филиала "Ленэнерго" "Кабельная сеть" Игорь Семёнов. Экспертная комиссия высоко оценила эффект от потенциального внедрения его предложения: существенное сокращение количества аварийных ситуаций на электроустановках компании. Решением предлагается проводить тепловизионный контроль концевых муфт, болтовых и контактных соединений, расположенных в закрытых ячейках и электрических шкафах с помощью применения фторида бария.