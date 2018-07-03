Новый сезон студенческих стройотрядов ФСК ЕЭС объединит почти 200 студентов из 19 российских вузов

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в девятый раз принимает студенческие строительные отряды на своих объектах. Торжественное открытие сезона ССО состоялось 2 июля в Московском энергетическом институте (НИУ "МЭИ").

Для работы на объектах ФСК ЕЭС сформированы 20 студенческих стройотрядов (197 человек) из 19 российских вузов. Трудовой сезон продлится до середины августа. Отряды будут работать на строящихся и действующих энергообъектах, расположенных в 16 регионах – от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. В частности студенты примут участие в прокладке высоковольтных линий электропередачи для цифровой подстанции 500 кВ "Тобол" в Западной Сибири, строительстве и реконструкции подстанций 220 кВ "Восток" в Амурской области и 220 кВ "Ока" в Подмосковье.

В рамках подготовки к сезону стройотрядов с каждым участником заключен срочный трудовой договор. Студентам предоставляется проезд до места работы, комфортное проживание, униформа, питание и медицинская страховка. Во время трудового сезона учащиеся будут помогать в сборке опор линий электропередачи, заливке фундаментов, прокладке кабеля, монтаже силового оборудования на подстанциях.

Первые студенческие стройотряды ФСК ЕЭС были организованы в 2010 году. За 8 летних трудовых сезонов 2,5 тыс. студентов побывали на более чем 100 энергообъектах компании. Будущие энергетики участвовали в создании инфраструктуры для энергоснабжения Саммита АТЭС-2012, Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, космодрома "Восточный" и нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы ВСТО.

В 2017 году за значимые достижения в развитии движения студенческих отрядов России ФСК ЕЭС была награждена почетным дипломом Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики, а также стала лауреатом конкурса "Лучшие социальные проекты России".