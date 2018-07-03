ПАО "Красноярскэнергосбыт" приступает к ограничениям задолжавших дачных товариществ

Более 180 дачных и садовых объединений по всему краю получили уведомление от ПАО "Красноярскэнергосбыт" о задолженности за электроэнергию. К началу лета их совокупный долг перед энергетиками составил почти 63 млн рублей.

Два десятка товариществ из этого списка задолжали энергетикам суммы, превышающие миллион рублей. Крупнейшим должником на 2 июля 2018 года является товарищество собственников недвижимости инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и труда "Победа" с 8,8 млн рублей долга. "Безусловно, эта огромная сумма – не накопленный долг, а результат того, что товарищество было уличено сетевой компанией в манипуляциях с прибором учета, которое суд признал хищением электроэнергии - рассказала заместитель исполнительного директора ПАО "Красноярскэнергосбыт" Юлия Смирнова. - По действующему законодательству потребление электроэнергии в подобных случаях рассчитывается по максимальным параметрам: как произведение максимальной мощности энергопринимающих устройств общества и его круглосуточной работы за весь период незаконного подключения".

Штраф за неучтенное потребление может быть наложен и в иных случаях – например, если нарушена опломбировка системы учета электрической энергии (отсутствуют пломбы, установленные на приборе учета и трансформаторах тока, вводных автоматах и т.д.) или истек межповерочный интервал системы учета. Обеспечить невмешательство в счётчик и трансформаторы, следить за их целостностью, наличием пломб, своевременно поверять приборы учёта и передавать показания расчетных приборов учета во избежание таких серьёзных санкций – прямая обязанность председателя дачного общества. Именно нарушения требований по содержанию систем учета стали причиной самых крупных сумм задолженности в антирейтинге садовых обществ. К числу таких дебиторов относятся СНТ "Здоровье Красфарма" (6,6 млн) и СНТ "Роев ручей" (2,7 млн), расположенные в черте Красноярска, СНТ "Черемшанка" (5,7 млн) и СНТ "Механизатор-Крючково" (2 млн), находящиеся в Емельяновском районе. Все нарушения доказаны, а суммы начислений подтверждены решениями судебных органов.

Однако есть товарищества, миллионные долги которых накопились не вследствие халатности или хищений, а из-за пренебрежения потребителей своими прямыми законными обязанностями по оплате ресурса. Так, например, 2,7 млн рублей не заплатили за потреблённую электроэнергию члены красноярского объединения "Сад № 5 "Локомотив", почти 6,3 млн рублей задолжали члены Емельяновского товарищества "Отдых".

Всем дачным или садовым объединениям-должникам, не исполнившим свои платёжные обязательства до 15 числа месяца, следующего за расчётным, направляется уведомление о задолженности. Если в течение 10 дней после этого оплата по платёжному документу не будет произведена, ПАО "Красноярскэнергосбыт" имеет право ограничить потребителя в энергоснабжении до полного погашения долга. Первые ограничения электроэнергии для садовых товариществ, не оплативших накопленную задолженность, пройдут в конце июня.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, членам садовых и дачных товариществ необходимо вовремя передавать председателю объединения плату за потреблённую электроэнергию, контролировать выплаты в адрес энергосбытовой компании и отслеживать исправность и предоставление показаний приборов учёта.