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Студенты-энергетики УрФУ получили дипломы базовой кафедры "МРСК Урала"

Студенты-энергетики УрФУ получили дипломы базовой кафедры МРСК Урала

3 июля 2018, 15:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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В Уральском федеральном университете состоялась первая защита выпускных квалификационных работ бакалавров-выпускников базовой кафедры "Электроэнергетика" ОАО "МРСК Урала". В процессе написания дипломов студенты плотно взаимодействовали со специалистами энергокомпании, выполняли совместные инженерно-технические исследования.

Членами государственной экзаменационной комиссии стали и.о. заместителя генерального директора - директора филиала "Свердловэнерго" Алексей Смушкин, заведующий кафедрой "Автоматизированные электрические системы" Андрей Паздерин и заведующий базовой кафедрой "Электроэнергетика" Сергей Кокин. Все члены комиссии отметили высокое качество и практическую направленность выполненных работ.

"Совместные усилия специалистов ОАО "МРСК Урала" и базовой кафедры "Электроэнергетика" позволили получить желаемый результат: квалифицированный специалист, имеющий начальные навыки практической работы, обладающий знанием специфики предприятия, погруженный в его проблемы и умеющий находить современные решения, – отметил Сергей Кокин. – Все эти качества позволят существенно снизить сроки адаптации молодого специалиста на предприятии и повысить эффективность его деятельности".

В этом году выпускниками базовой кафедры "МРСК Урала" стали 14 человек. Часть из них продолжит обучение в вузе по программе магистратуры, другие смогут применить полученные знания на практике. Ребятам предложена работа в инженерно-техническом блоке энергокомпании.

Напомним, что ОАО "МРСК Урала" и Уральский федеральный университет связывает многолетнее сотрудничество по различным направлениям деятельности. Так, по совместной инициативе и при непосредственной поддержке ОАО "МРСК Урала" в УрФУ сегодня успешно функционирует базовая кафедра "Электроэнергетика". Кафедра стала одним из подразделений Уральского энергетического института (далее УралЭНИН УрФУ) для обучения студентов по двум направлениям – "Релейная защита и автоматика" и "Электрические сети".

Кроме того, профессорско-преподавательский коллектив УралЭНИН УрФУ и специалисты ОАО "МРСК Урала" совместно работают над рядом научно-исследовательских и конструкторских проектов для развития энергосистемы Урала. Ежегодно студенты энергетических специальностей университета проходят производственную практику в подразделениях энергокомпании.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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