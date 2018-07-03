Томский политехнический университет выпустил магистров, прошедших обучение по специализированным программам Системного оператора

19 выпускников Национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ), прошедших обучение по специализированным магистерским программам подготовки специалистов для АО "Системный оператор Единой энергетической системы" (АО "СО ЕЭС"), успешно защитили выпускные квалификационные работы.

Выпускники Томского политехнического университета, обучавшиеся по специализированным программам АО "СО ЕЭС", получили дипломы и приглашение на работу в филиалы Системного оператора.

На защите дипломных проектов магистранты показали высокий уровень знаний и получили высокие оценки – тринадцати из них вручены дипломы с отличием.

В течение двух лет в рамках реализации Концепции взаимодействия АО "СО ЕЭС" с вузами две группы студентов НИ ТПУ проходили подготовку по специализированным магистерским программам, разработанным Системным оператором совместно с НИ ТПУ: "Управление режимами электроэнергетических систем" и "Автоматизированные системы диспетчерского управления электроэнергетических систем".

Специалисты Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" (ОДУ Сибири) были активно задействованы в учебном процессе: проводили занятия по специальным дисциплинам, руководили производственной и преддипломной практикой студентов, а также вошли в состав Государственных аттестационных комиссий.

В ходе обучения студенты прошли стажировку, производственную и преддипломную практику в филиалах АО "СО ЕЭС" – региональных диспетчерских управлениях (РДУ) и Объединенных диспетчерских управлениях (ОДУ). Темы дипломных проектов были выбраны с учетом специфики деятельности Системного оператора.

В рамках обучения магистранты вели научно-исследовательскую работу, принимали участие в научно-практических конференциях. Семь магистрантов в 2017 году выступили с докладами на VIII Международной научно-технической конференции "Электроэнергетика глазами молодежи" − крупнейшем молодежном отраслевом научном мероприятии, которое по инициативе Системного оператора проводится ежегодно с 2010 года. Доклады двух магистрантов заняли 2 и 3 места в секциях конференции.

В 2018 году шесть магистрантов в составе команд стали золотыми и бронзовыми призерами отборочного этапа Студенческой лиги Международного чемпионата по решению инженерных кейсов "CASE-IN" по направлению "Электроэнергетика", проходившего на базе Томского политехнического университета. Двое из них – серебряные призеры финального этапа чемпионата, проходившего в Москве.

"Сотрудничество с Томским политехническим университетом показало свою эффективность в подготовке кадров для оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Выпускники НИ ТПУ, получившие образование по уникальным программам Системного оператора, востребованы в разных регионах страны, — отметил генеральный директор Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири Алексей Хлебов. – Так, молодые специалисты, получившие дипломы в этом году, приглашены не только в сибирские филиалы СО ЕЭС: ОДУ Сибири, Кемеровское, Иркутское, Новосибирское и Хакасское РДУ, но и в ОДУ Урала, ОДУ Северо-Запада, Саратовское и Ленинградское РДУ".

НИ ТПУ является одним из ведущих технических вузов страны и был выбран Системным оператором в качестве одного из базовых учебных заведений для реализации совместных программ подготовки специалистов для энергетики. С 2017 года НИ ТПУ и Системный оператор реализуют новый образовательный проект подготовки специалистов с углубленными знаниями. Обучение студентов в магистратуре ведется одновременно по двум программам: "Управление режимами электроэнергетических систем" и "Информационные технологии в электроэнергетике". В настоящее время по данному проекту обучается 15 магистрантов, которые в январе 2020 года получат 2 диплома о высшем образовании.

Всего с 2008 по 2018 годы обучение по специализированным магистерским программам в НИ ТПУ прошли 115 человек. Из них в филиалы АО "СО ЕЭС" уже трудоустроено 79 человек и еще 14 выпускников 2018 года будут приняты на работу в ближайшее время.

В АО "СО ЕЭС" работа с молодежью входит в число приоритетных направлений и закреплена в основных задачах Программы инновационного развития АО "СО ЕЭС". Подготовка кадрового резерва из числа интеллектуальных, мотивированных на успешную и интересную работу студентов предусматривает комплекс мероприятий, начиная с выявления перспективных первокурсников и заканчивая трудоустройством в АО "СО ЕЭС" выпускников после прохождения целевой специализированной подготовки.