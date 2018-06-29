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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Ивэнерго стартовал пятый сезон энергетического студотряда

В Ивэнерго стартовал пятый сезон энергетического студотряда

3 июля 2018, 17:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО

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В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" стартовал очередной сезон студенческих отрядов. В течение полутора месяцев 6 студентов Ивановского государственного энергетического университета и 8 студентов Ивановского энергетического колледжа, объединенные в отряд "Прометей-2018", будут трудиться на энергетических объектах филиала.

С напутственным словом к участникам студотряда обратился директор Центра производственной подготовки, трудоустройства и распределения молодых специалистов ИГЭУ Леонид Тимошин. Он пожелал студентам успехов в практическом освоении полученных знаний, отметил уникальную возможность, предоставленную филиалом "Ивэнерго", получить более четкое представление об электросетевом комплексе и выбранной профессии каждому из присутствующих, и выразил надежду, что молодое поколение достойно проявит себя в работе и в скором будущем пополнит ряды ивановских энергетиков.

Вручили трудовую путевку и поздравили с началом трудовой сессии студентов Георгий Гонобоблев – начальник производственного отделения "Ивановские электрические сети" и Дмитрий Кузнецов – начальник Ивановского РЭС филиала "Ивэнерго". Они пожелали всем ребятам успешной продуктивной работы, в ходе которой придется на практике понять, какие навыки и умения необходимы молодым специалистам для работы в энергетической отрасли, и напомнили о необходимости строгого соблюдения правил по охране труда при нахождении на энергообъектах и работе с электрооборудованием.

По традиции перед началом работ студенты ознакомились с энергопредприятием, побывали с экскурсией на подстанции "Ивановская-6" и получили фирменную одежду с символикой ПАО "Россети". Сотрудники службы производственной безопасности и производственного контроля провели подробный инструктаж и приняли у бойцов экзамен на знание правил по охране труда. Студенческий энергоотряд будет трудиться под руководством опытных наставников в производственных отделениях "Ивановские электрические сети" и "Кинешемские электрические сети" филиала "Ивэнерго".

Напомним, в ПАО "МРСК Центра и Приволжья" уделяется значительное внимание возрождению традиции трудового воспитания молодежи, как важной составляющей профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и дальнейшего привлечения компетентных молодых специалистов к работе в сфере электроэнергетики.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго"
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