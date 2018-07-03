В МРСК Северного Кавказа дан старт новому летнему трудовому сезону студенческого строительного отряда "Эльбрус"

Торжественное открытие трудового сезона состоялось на подстанции "Бештау" в Пятигорске. Бойцов студотряда, которые дружным отрядом вольются в многотысячный коллектив северокавказских энергетиков и на полтора месяца станут его полноправными участниками, встречали руководители МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") и его филиалов.

Открывая торжественную часть, заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков обратился с приветственным словом к бойцам ССО "Эльбрус": "От имени генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева приветствую вас и ответственно заявляю, что "Российские сети" этому движению уделяют особое внимание. Начинается ваша трудовая сессия, где у каждого будут наставники, кураторы. За столь короткое время – полтора месяца – вы должны будете очень многое узнать и почувствовать".

Свои наставления будущим энергетикам дал боец стройотряда 80-х, директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак: "Сегодня вам предоставилась прекрасная возможность изнутри, на практике, понять то, чем занимаются энергетики, - сказал Игорь Демчак. - Дорожите этой возможностью, старайтесь наполнить свой багаж знаний практическими навыками, узнавайте, интересуйтесь новым, чтобы убедиться в правильности выбранного вами пути".

В ответном слове командир стройотряда, студент Северо-Кавказского федерального университета Алексей Ейсков пообещал, что отряд справится со всеми поставленными задачами, а бойцы проявят свои лучшие качества.

В этом году в составе студотряда "Эльбрус" на энергообъектах региона будут трудиться 35 студентов профильных факультетов Северо-Кавказского федерального университета (Ставропольский край), Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБР), Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии (КЧР), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Северо-Кавказского горно-металлургического института (РСО-А).

Ребятам предстоит работа на объектах электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании и Ставрополья. Будущие энергетики познакомятся со службой распределительных сетей, сектором охраны труда, службой подстанций, диспетчерской, ремонтно-строительной группой. В их обязанности войдут выполнение строительных работ на подстанциях, ремонт маслоприемных устройств, работа с программными комплексами, настройка приборов учета электроэнергии.

На время трудового сезона с каждым участником студотряда заключен трудовой договор. Бойцы полностью обеспечены спецодеждой, необходимыми средствами защиты. Перед тем как приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей, все молодые люди пройдут инструктаж по технике безопасности, стажировку с последующей проверкой знаний и получат допуск к самостоятельной работе. За каждым из них закреплен наставник из числа опытных сотрудников. Студентам будет выплачиваться заработная плата, а период работы в энергокомпании будет засчитан в трудовой стаж, что поможет в дальнейшем трудоустройстве после окончания учебы.

Участие в работе студотряда для каждого из них – это не только наработка практического опыта, но и отличный шанс проявить свои лидерские и организаторские способности, завести знакомства.

- Я не первый год участвую в работе студотряда, - говорит студентка 3-го курса факультета "Электроэнергетики и электротехники" СКФУ Дарья Акинтьева. - Знания, которые здесь получаю, мне очень помогают в изучении сложных специализированных предметов.

Анзор Дышоков, студент четвертого курса Кабардино-Балкарского аграрного университета в студотряде новичок. Как он признался, главное – получить опыт и практические навыки.

- Профессия энергетика сегодня востребована, - говорит Анзор. - Чтобы стать хорошим сотрудником, недостаточно только учиться на отлично, знания нужно отработать на практике.

Первокурсник Северо-Кавказского горно-металлургического института Вячеслав Дольченко свое первое студенческое лето хотел провести активно, поэтому и записался в число стройотрядовцев. Его конек – точные науки, и свои знания молодой человек готов применить в будущей серьезной профессии. Энергетический строительный отряд, по его мнению, дает много возможности в жизни.

Светлана Токарева учится на третьем курсе Института строительства и энергетики Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии. Вопрос с выбором профессии перед ней никогда не стоял: Светлана – будущий энергетик в третьем поколении. Ее родители, бабушки, дедушки, все родственники трудятся в этой отрасли.

- Мне интересно все, что связано с энергетикой, физическими процессами в электроэнергетических системах, - говорит девушка. - Хочу все изучить, в том числе и современное оборудование, которое эксплуатируется в энергокомпаниях. Буду делиться впечатлениями с родителями. Надеюсь, что работа в отряде станет интересной и насыщенной событиями.

Уже завтра бойцы студенческого отряда отправятся на свои рабочие места. Но одной только работой летний семестр для них не ограничится: стройотрядовцев ждёт насыщенная программа – участие в конкурсах, оказание помощи ветеранам-энергетикам, посещение корпоративного музея истории ставропольской энергосистемы, субботники, благоустройство территорий филиалов энергокомпании, памятников и мемориалов времен Великой Отечественной войны. А еще – участие в соревновании на звание лучшего стройотряда страны. Кстати, по итогам прошлого сезона стройотрядов студент Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Залимхан Бабаев завоевал третье место в конкурсе статей, а отряд "Эльбрус" занял третье общекомандное место.

Ну а сегодняшний день запомнится им посещением самого современного энергообъекта – подстанции 110/10 кВ "Бештау", в строительстве которого участники стройотряда принимали непосредственное участие, и товарищеской встречей на футбольном поле. В дни проходящих в России мировых футбольных баталий студенты и энергетики не остались непричастны к этому спортивному событию и продемонстрировали свое умение в игре в товарищеском матче по мини-футболу. Со счетом 6:5 в пользу сотрудников энергокомпании победила, конечно, дружба.