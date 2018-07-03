 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МРСК Северного Кавказа дан старт новому летнему трудовому сезону студенческого строительного отряда "Эльбрус"

В МРСК Северного Кавказа дан старт новому летнему трудовому сезону студенческого строительного отряда Эльбрус

3 июля 2018, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Обсудить на форуме

174 просмотра

Торжественное открытие трудового сезона состоялось на подстанции "Бештау" в Пятигорске. Бойцов студотряда, которые дружным отрядом вольются в многотысячный коллектив северокавказских энергетиков и на полтора месяца станут его полноправными участниками, встречали руководители МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") и его филиалов.

Открывая торжественную часть, заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков обратился с приветственным словом к бойцам ССО "Эльбрус": "От имени генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева приветствую вас и ответственно заявляю, что "Российские сети" этому движению уделяют особое внимание. Начинается ваша трудовая сессия, где у каждого будут наставники, кураторы. За столь короткое время – полтора месяца – вы должны будете очень многое узнать и почувствовать".

Свои наставления будущим энергетикам дал боец стройотряда 80-х, директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак: "Сегодня вам предоставилась прекрасная возможность изнутри, на практике, понять то, чем занимаются энергетики, - сказал Игорь Демчак. - Дорожите этой возможностью, старайтесь наполнить свой багаж знаний практическими навыками, узнавайте, интересуйтесь новым, чтобы убедиться в правильности выбранного вами пути".

В ответном слове командир стройотряда, студент Северо-Кавказского федерального университета Алексей Ейсков пообещал, что отряд справится со всеми поставленными задачами, а бойцы проявят свои лучшие качества.

В этом году в составе студотряда "Эльбрус" на энергообъектах региона будут трудиться 35 студентов профильных факультетов Северо-Кавказского федерального университета (Ставропольский край), Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБР), Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии (КЧР), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Северо-Кавказского горно-металлургического института (РСО-А).

Ребятам предстоит работа на объектах электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании и Ставрополья. Будущие энергетики познакомятся со службой распределительных сетей, сектором охраны труда, службой подстанций, диспетчерской, ремонтно-строительной группой. В их обязанности войдут выполнение строительных работ на подстанциях, ремонт маслоприемных устройств, работа с программными комплексами, настройка приборов учета электроэнергии.

На время трудового сезона с каждым участником студотряда заключен трудовой договор. Бойцы полностью обеспечены спецодеждой, необходимыми средствами защиты. Перед тем как приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей, все молодые люди пройдут инструктаж по технике безопасности, стажировку с последующей проверкой знаний и получат допуск к самостоятельной работе. За каждым из них закреплен наставник из числа опытных сотрудников. Студентам будет выплачиваться заработная плата, а период работы в энергокомпании будет засчитан в трудовой стаж, что поможет в дальнейшем трудоустройстве после окончания учебы.

Участие в работе студотряда для каждого из них – это не только наработка практического опыта, но и отличный шанс проявить свои лидерские и организаторские способности, завести знакомства.

- Я не первый год участвую в работе студотряда, - говорит студентка 3-го курса факультета "Электроэнергетики и электротехники" СКФУ Дарья Акинтьева. - Знания, которые здесь получаю, мне очень помогают в изучении сложных специализированных предметов.

Анзор Дышоков, студент четвертого курса Кабардино-Балкарского аграрного университета в студотряде новичок. Как он признался, главное – получить опыт и практические навыки.

- Профессия энергетика сегодня востребована, - говорит Анзор. - Чтобы стать хорошим сотрудником, недостаточно только учиться на отлично, знания нужно отработать на практике.

Первокурсник Северо-Кавказского горно-металлургического института Вячеслав Дольченко свое первое студенческое лето хотел провести активно, поэтому и записался в число стройотрядовцев. Его конек – точные науки, и свои знания молодой человек готов применить в будущей серьезной профессии. Энергетический строительный отряд, по его мнению, дает много возможности в жизни.

Светлана Токарева учится на третьем курсе Института строительства и энергетики Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии. Вопрос с выбором профессии перед ней никогда не стоял: Светлана – будущий энергетик в третьем поколении. Ее родители, бабушки, дедушки, все родственники трудятся в этой отрасли.

- Мне интересно все, что связано с энергетикой, физическими процессами в электроэнергетических системах, - говорит девушка. - Хочу все изучить, в том числе и современное оборудование, которое эксплуатируется в энергокомпаниях. Буду делиться впечатлениями с родителями. Надеюсь, что работа в отряде станет интересной и насыщенной событиями.

Уже завтра бойцы студенческого отряда отправятся на свои рабочие места. Но одной только работой летний семестр для них не ограничится: стройотрядовцев ждёт насыщенная программа – участие в конкурсах, оказание помощи ветеранам-энергетикам, посещение корпоративного музея истории ставропольской энергосистемы, субботники, благоустройство территорий филиалов энергокомпании, памятников и мемориалов времен Великой Отечественной войны. А еще – участие в соревновании на звание лучшего стройотряда страны. Кстати, по итогам прошлого сезона стройотрядов студент Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Залимхан Бабаев завоевал третье место в конкурсе статей, а отряд "Эльбрус" занял третье общекомандное место.

Ну а сегодняшний день запомнится им посещением самого современного энергообъекта – подстанции 110/10 кВ "Бештау", в строительстве которого участники стройотряда принимали непосредственное участие, и товарищеской встречей на футбольном поле. В дни проходящих в России мировых футбольных баталий студенты и энергетики не остались непричастны к этому спортивному событию и продемонстрировали свое умение в игре в товарищеском матче по мини-футболу. Со счетом 6:5 в пользу сотрудников энергокомпании победила, конечно, дружба.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Новый сезон студенческих стройотрядов ФСК ЕЭС объединит почти 200 студентов из 19 российских вузов
Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил энергетиков за работу
Энергетики
В Ивэнерго стартовал пятый сезон энергетического студотряда

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно