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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Нижновэнерго стартовал пятый сезон студенческих энергетических отрядов

В Нижновэнерго стартовал пятый сезон студенческих энергетических отрядов

3 июля 2018, 16:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" прошла торжественная линейка, посвященная открытию пятого сезона студенческих энергетических отрядов. 26 студентов энергетических специальностей высших и средних специальных учебных заведений Нижегородской области будут полтора месяца получать практические навыки работы в электросетевом комплексе. В их числе 17 студентов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.

Участники студотряда будут трудиться в различных структурных подразделениях Нижновэнерго. Им предстоит принять участие в сборке опор линий электропередачи, прокладке кабеля, монтаже силового оборудования на подстанциях. В процессе работы студенты должны продемонстрировать организованность, оперативность, дисциплинированность и ответственность. Все эти показатели будут учитываться в ежегодно проводимом Всероссийском конкурсе на лучший студенческий энергоотряд электросетевого комплекса.

Для того чтобы достойно проявить себя во всероссийском состязании студотрядов участникам из Нижегородской области нужно также показать свои творческие способности: креативность, навыки фото- и видеосъемки – подготовить стенгазету и написать статью о личном опыте работы в электросетях.

Как отметил в приветственном слове участникам студенческого энергетического отряда заместитель генерального директора ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - директор филиала "Нижновэнерго" Иван Петрович Клейменов, энергокомпания заинтересована в привлечении учащихся энергетических специальностей высших и средних учебных заведений к работе в электросетевом комплексе. Он также подчеркнул, что одним из важнейших принципов Нижновэнерго является безопасность труда, а потому все студенты пройдут необходимые инструктажи и будут работать исключительно под наблюдением профессиональных энергетиков.

Напомним, организация трудового сезона студенческих энергетических отрядов осуществляется Нижновэнерго на постоянной основе в рамках взаимодействия с высшими и средними специальными учебными заведениями. Инициатива направлена на обеспечение практической подготовки студентов энергетических специальностей, их профессиональной ориентации на работу в электросетевом комплексе, а также на возрождение традиций трудового воспитания молодежи.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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