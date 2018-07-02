В коттеджные поселки Волгоградской области пришла оптика от "Ростелекома"

Более 300 домохозяйств Волгоградской области получили возможность пользоваться доступом в интернет на скорости свыше 100 Мбит/с и "Интерактивным ТВ", включающим более 240 ТВ-каналов. Оптика по технологии GPON от "Ростелекома" появилась в следующих населенных пунктах: гг. Волжский, Михайловка, Палласовка, Дубовка, Ленинск, Суровикино, районных поселениях Городище и Октябрьский, садоводческом товариществе "Владимирская Слобода" и поселке Лебяжья поляна.

Главное преимущество технологии GPON состоит в том, что кабель проводится непосредственно в дом абонента, обеспечивая большую пропускную способность канала и, как следствие, возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства.

Екатерина Червакова, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком":

"Компания продолжает активно инвестировать средства в строительство оптоволокна не только в многоэтажных домах, но и в частном секторе города и области. С приходом оптики в дом наши пользователи получают качественно новый уровень интернет-доступа и телепросмотра".

