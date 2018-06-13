Валентина Матвиенко посетила завод по производству российского оптического волокна

15 июня 2018 года в рамках рабочего визита в Мордовию Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко посетила АО "Оптиковолоконные Системы".

Генеральный директор АО "Оптиковолоконные Системы" Андрей Николаев рассказал о развитии проекта, специфике продукта и условиях, складывающихся на российском рынке потребления оптического волокна. Россия отстала от мировых лидеров по объему потребления волокна, что свидетельствует об отставании в развитии телекоммуникационной инфраструктуры – покрытие сетей связи отсутствует вдоль железных и автомобильных дорог, качество покрытия в городах также не оптимально. Необходима стратегия развития сетей связи на долгосрочную перспективу с закрепленными объемами потребления как отечественного оптического волокна, так и других отечественных компонентов сетей связи. На сегодня практически все оборудование связи импортное, что создает значительную угрозу национальной безопасности.

Россия на сегодняшний день фактически единственная из мировых держав, которая в полной мере не владеет технологией производства оптического волокна и необходимых материалов. АО "Оптиковолоконные Системы" освоена лишь часть технологии – вытяжка оптического волокна из заготовок, которые на данный момент поставляются из Японии. Отсутствие собственного производства преформ ставит под угрозу суверенитет государства в данной отрасли, создает риски для реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и проектов создания систем связи специального назначения.

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал о целях, стоящих перед первым в России предприятием, производящим отечественное оптическое волокно, обозначил необходимость внедрения проекта второго пускового комплекса – собственного производства преформ.