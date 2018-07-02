Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил энергетиков за работу

Письмо с благодарностями за обеспечение надежного энергоснабжения Алтайского края и качественную, безаварийную работу энергетического комплекса написал генеральному директору компании "Россети" Павлу Ливинскому врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

"Самыми серьезными испытаниями для персонала компании стал сильнейший паводок в марте-апреле и небывалый шторм с ливнем, грозой и шквалистым ветром в июне текущего года. Люди работали в тяжелых условиях, но главную свою задачу в период чрезвычайной ситуации – не допустить длительных перерывов в энергоснабжении – выполнили. Мужество, оперативность, четкость и слаженность действий, работа на опережение ­– вот отличительные черты алтайских энергетиков", – пишет Виктор Томенко.

В письме врио добавил: в том числе благодаря энергетикам создается инвестиционная привлекательность края и благоприятные условия для жизни населения, а также пожелал успехов и выразил надежду на активное сотрудничество.