Жители Волгоградской области возместят 47 млн рублей за незаконное потребление электроэнергии

Более 500 фактов несанкционированного потребления электроэнергии общим объемом свыше 18 млн кВт*ч выявили специалисты волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") с начала 2018 года. Нарушителям предстоит компенсировать энергокомпании 47 млн рублей ущерба, а также оплатить штрафы. За особо крупные нарушения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Такой объем электроэнергии потребляет, например, крупнейшее волгоградское предприятие кондитерская фабрика "Конфил" за полгода круглосуточного производства.

За бездоговорное потребление электроэнергии, ущерб от которого с начала года составил 935 тыс. рублей, филиалу уже возмещено 200 тыс. рублей, 5 дел находятся на рассмотрении в судах, 10 актов проходят подготовительную стадию для передачи в суд.

Акты по безучетному потреблению, доля которого в общем объеме составляет 97 %, передаются гарантирующему поставщику для расчета обязательств по оплате и последующего взыскания.

Для предотвращения попыток хищения электроэнергии сотрудники волгоградского филиала МРСК Юга установили в 2018 году антимагнитные пломбы на 3,3 тыс. приборов учета, еще 68 тыс. приборов учета будут опломбированы до конца текущего года. Энергетики заменили 4,8 тыс. приборов учета с истекшим сроком поверки, планируется также монтаж 1,4 тыс. щитов учета электроэнергии на фасадах зданий, что облегчит допуск персонала энергокомпании к приборам учета. С начала года специалисты филиала провели более 1,3 тыс. рейдовых проверок по выявлению несанкционированного потребления электроэнергии и 220 тыс. контрольных съемов показаний.

Более 28 тыс. новейших измерительных комплексов планируется установить до конца текущего года по энергосервисным договорам. Эта система исключит незаконные подключения к сети, стабилизирует качество электроэнергии исключит такие последствия незаконного вмешательства, как скачки напряжения, замыкания, пожары. Отслеживая в режиме реального времени объемы электроэнергии, поступающие в домовладения потребителей, и сравнивая их с показателями отпуска в сеть, волгоградские энергетики смогут более оперативно выявлять случаи неучтенного потребления электроэнергии.