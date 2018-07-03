Зарегистрирован Приказ Минэнерго России "об утверждении Порядка подготовки предложений об отнесении или неотнесении поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения"

Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 26 марта 2018 года № 202 "Об утверждении Порядка подготовки предложений об отнесении или неотнесении поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения", согласованный в установленном порядке с Минстроем России и ФАС России.

Порядок подготовки предложений об отнесении или неотнесении поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения принят Минэнерго России в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" и пунктом 1 Плана первоочередных мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии, направленных на реализацию Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2655-р.

В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" переход на новую модель возможен в поселениях, городских округах, соответствующих установленным федеральным законом критериям ценовых зон теплоснабжения, к которым относится в том числе наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации органа местного самоуправления и единой теплоснабжающей организации об отнесении территории к ценовой зоне теплоснабжения. Совместное обращение должно направляться в Минэнерго России вместе с другими документами, подтверждающими соответствие критериям ценовых зон теплоснабжения.

На основании этих документов Минэнерго России готовит предложение в Правительство РФ, включающее заключение о соответствии или несоответствии поселения, городского округа критериям ценовых зон теплоснабжения и рекомендацию об отнесении или неотнесении к ценовой зоне теплоснабжения. Решение о переходе муниципального образования к новой модели рынка тепловой энергии принимается Правительством РФ на основании предложения Минэнерго России.

Порядок подготовки предложений об отнесении или неотнесении поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения включает в себя определение перечня документов, на основании которых Минэнерго России готовит предложения об отнесении или неотнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения, требований к этим документам, срокам их представления в Минэнерго России, порядок рассмотрения указанных документов Минэнерго России на предмет полноты их соответствия установленным требованиям, порядок взаимодействия Минэнерго России с органами местного самоуправления и федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в целях подготовки предложения об отнесении или неотнесении поселения, городского округа к ценовым зонам теплоснабжения, порядок отзыва документов, направленных органами местного самоуправления поселения, городского округа, до принятия Правительством Российской Федерации решения об отнесении соответствующего поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения.

Утверждение Порядка подготовки предложений от отнесении или неотнесении поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения является важным этапом в создании нормативной базы для перехода к целевой модели рынка тепловой энергии.