Белый дом подписался под модернизацией ТЭС

Белый дом поддержал итоговый вариант концепции модернизации старых ТЭС стоимостью до 1,35 трлн руб., разработанный Минэнерго. По нему, ежегодно будет обновляться до 4 ГВт мощности, будет использовано на 90% российское оборудование, а норма доходности для генкомпаний составит 14%. Возврат инвестиций пойдет за счет повышенных платежей потребителей, которые считают, что сама конструкция модернизации не вписывается в возможности экономики. Вместе с тем острых разногласий между регуляторами рынка не ожидается, в скором времени документ может быть внесен в правительство.

Во вторник у вице-премьера Дмитрия Козака прошло совещание, где обсуждалась итоговая концепция модернизации старых ТЭС стоимостью до 1,35 трлн руб. Над этим документом работало Минэнерго. По словам собеседников “Ъ”, присутствовавших на обсуждении, вице-премьер в целом принял концепцию модернизации, профильные ведомства не высказывали существенных замечаний к проекту постановления Минэнерго, "они скорее носили технический характер, не концептуальный", поясняет один из них. Все разногласия вице-премьер поручил устранить до 15 августа.

Необходимость программы модернизации ТЭС объясняется несколькими факторами: быстрым старением оборудования (для этого устаревшие паросиловые блоки преимущественно будут менять на аналогичные установки, что де-факто не повысит эффективность работы станций) и возможностью реинвестировать средства крупных потребителей, "высвобождающиеся" после завершения обязательных инвестпрограмм после 2020 года. Под реновацию попадет до 40 ГВт мощности. Первый отбор проектов модернизации ТЭС должен пройти уже до 1 ноября с началом поставки мощности в 2022–2024 годах, последние вводы модернизируемых объектов ограничены 2031 годом. Базовая норма доходности предложена на уровне 14%, локализация оборудования — не менее 90%. Механизм дает также возможность инвестировать в новые ТЭС на Дальнем Востоке — за это будут платить потребители обеих ценовых зон энергорынка через инвестиционную надбавку к цене на мощность.

Замглавы ФАС Виталий Королев сообщил “Ъ”, что проект постановления сейчас дорабатывается и скоро будет внесен в правительство. В Минэкономики и Минпроме дополнительных комментариев не дали. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что замечания к проекту постановления еще не получали, сейчас он проходит общественное обсуждение.

Пока вне контура одобренной концепции остаются вопросы поддержки "зеленой генерации" и АЭС, обе отрасли также настаивают на своем участии в распределении денежных средств потребителей, но окончательного решения о механизмах их поддержки еще не принято. Но вместе с ними финансирование программы возрастает до 3,5 трлн руб. Еще 786 млрд руб. потребуется для того, чтобы повысить цену конкурентных отборов "старой" мощности.

Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" считает, что основной проблемой запускаемого механизма является слабая обеспеченность программы современным российским оборудованием. Победителям первого залпа с вводом в 2022–2024 годах фактически придется использовать турбины предыдущего поколения. Несмотря на надежды более поступательного введения нормы локализации с уровня в 30–50% с ежегодным повышением, как было в "зеленой энергетике", современное оборудование теперь "отсекается сразу же", считает аналитик. Директор "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев отмечает, что "страстное желание как можно быстрее оформить решение о надбавке с доходностью на капремонт энергоблоков ценой более 4 трлн руб. не совпадает с возможностями экономики, и рано или поздно это станет очевидным для всех".

Коммерсант