Десятиклассник из Перми стал призером Всероссийской олимпиады школьников ПАО "Россети"

В Москве состоялась церемония награждения победителей первой Всероссийской олимпиады школьников ПАО "Россети", проведенной электросетевым холдингом среди учащихся 9-10 классов российских школ.

В торжественном мероприятии приняли участие Министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" ( Московский энергетический институт) Николай Рогалев. Они вручили награды победителям и призерам Олимпиады. В число призеров Олимпиады вошел ученик средней общеобразовательной школы № 146 г. Перми Михаил Рудаков, получивший диплом третьей степени. Ранее он показал лучшие результаты на региональном отборочном этапе, организованном филиалом ОАО "МРСК Урала" в Пермском крае.

Компания "Россети" на протяжении многих лет реализует различные проекты, направленные на вовлечение в энергетику молодых людей из числа учащихся школ, высших и средних образовательных учреждений. В первой Всероссийской Олимпиаде ПАО "Россети" для старшеклассников приняли участие свыше 5 тысяч ребят из разных уголков России.

Состязания прошли в два этапа в 76 населенных пунктах в регионах присутствия группы "Россети". На первом этапе, который прошел по всей стране 31 марта, учащиеся продемонстрировали свои знания в таких дисциплинах, как физика, математика, информатика. Затем прошли заочные испытания, в рамках которых школьники решали прикладные задачи в области электроэнергетики.

"Искренне рад, что организованная компанией "Россети" Олимпиада собрала несколько тысяч интересующихся энергетикой и уже прекрасно в ней разбирающихся талантливых ребят по всей стране. Намеченные планы по цифровизации экономики страны и в частности электроэнергетики требуют от будущих специалистов как колоссального объема знаний по физике и математике, так и владения в совершенстве информационными технологиями, что вы, победители, продемонстрировали", - сказал Александр Новак.

"В планах компании "Россети" совместно с нашими коллегами из ведущих образовательных учреждений продолжить привлекать в электроэнергетику ещё больше одаренных молодых людей. Перед электросетевым комплексом стоит сложнейшая задача построения современной инфраструктуры, отвечающей не только текущим, но и перспективным требованиям к качеству и надежности, и для нас крайне важно вовлекать в эту работу наших будущих специалистов на самых ранних этапах их развития, а им важно видеть цель – работать в нашей группе компаний – и знать, что мы их поддерживаем", - заявил Павел Ливинский.

В августе 2018 года победители и призеры федерального этапа Олимпиады школьников ПАО "Россети" примут участие в проектной смене Всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее" во Всероссийском детском центре "Орленок" в г. Туапсе.