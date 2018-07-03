Энергетики ЮЯЭС провели учения по антитеррору

Энергетики филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" совместно с управлением МВД России по Алданскому району, отрядом государственной противопожарной службы МЧС России по Республике Саха (Якутия) и отделением скорой медицинской помощи провели антитеррористическую тренировку на подстанции 35 кВ "Водозабор". В ходе учений были отработаны действия персонала при сообщении о закладке взрывного устройства, взрыве и возникновении очага пожара.

По легенде на телефон диспетчера предприятия поступил звонок от неустановленного лица о минировании подстанции. Сигнал о незаконном проникновении был передан по всем каналам оповещения. Первым на подстанцию прибыл личный состав штатной аварийно-восстановительной бригады филиала. Силами энергетиков было организовано блокирование места обнаружения неустановленного предмета и недопущения к нему посторонних лиц. После чего оперативно-дежурный отдел МВД оцепил территорию подстанции и приступил к обследованию. Прибывший боевой расчёт МЧС эвакуировал пострадавшего и по "допуску на тушение пожара" приступил к действиям на объекте.

- Главная цель таких учений заключается в проверке готовности оперативного персонала филиала к действиям при возникновении угрозы теракта на энергообъектах. Кроме этого, мы регулярно проводим внутренние режимные мероприятия, направленные на предотвращение террористической угрозы, - прокомментировал и.о. помощника директора по безопасности филиала АО "ДРСК" "ЮЯЭС" Роман Волокитин.

Кроме Алданского энергорайона, во втором квартале текущего года подобные тренировки проведены в Нерюнгринском и Томмотском РЭСах. Всего в мероприятиях задействовано более 70 человек и 20 единиц специальной техники.