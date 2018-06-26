Филиал "Калугаэнерго" продолжает планомерную работу по взысканию дебиторской задолженности

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Калугаэнерго" продолжают реализацию мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины и взыскание дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии. За 5 месяцев 2018 года электросетевое предприятие взыскало с должников в судебном порядке более 17 млн рублей, в том числе 5,9 млн рублей неустойки за несвоевременное исполнение обязательств. Еще 26,8 млн. рублей взыскано в досудебном порядке.

Этому способствует планомерная претензионно-исковая работа и последующее исполнительное производство, которые сотрудники блока реализации и развития услуг, специалисты по правовому обеспечению и службы безопасности филиала "Калугаэнерго" ведут совместно с полицией, судебными инстанциями, Федеральной службой судебных приставов и кредитно-финансовыми учреждениями.

Энергетики напоминают, что согласно российскому законодательству организациям-неплательщикам может угрожать полное прекращение или ограничение электроснабжения, а их руководству - дисквалификация и даже уголовное преследование. Для энергосбытовых компаний формирование долгов чревато потерей статуса гарантирующих поставщиков электроэнергии.

За 5 месяцев 2018 года в филиал "Калугаэнерго" поступило 9252 заявки на введение режима ограничения потребления электроэнергии, в 1418 случаях эта мера воздействия была применена. Кроме того, блоком безопасности филиала "Калугаэнерго" с начала года направлено 16 материалов для возбуждения уголовного дела по статьям 165 УК РФ, 285 УК РФ, 315 УК РФ.

Энергетики настоятельно рекомендуют всем потребителям, имеющим задолженность, погасить ее в кратчайшие сроки. При введении полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии строго соблюдать установленные законом обязательства. Это позволит избежать применения жестких мер, предписываемых законодательством: наложения ареста на их движимое и недвижимое имущество, а также на средства на расчетных счетах.

Филиал "Калугаэнерго" подчеркивает: недополученные средства наносят ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок, что напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.