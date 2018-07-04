Итоги июня на мировом рынке стали

Июнь на мировом рынке стали прошел под знаком торговых конфликтов. Месяц начался с распространения действия американских стальных тарифов на продукцию из Евросоюза, Канады и Мексики, а завершился заявлениями Еврокомиссии о готовности ввести свои ограничения на импорт стали и установлением ответных пошлин на американские товары. Кроме того, в последние несколько недель обострялись отношения между США и Китаем, а в ближайшее время между этими странами может вспыхнуть широкомасштабная торговая война.

В целом для китайских металлургов итоги июня были достаточно противоречивыми. Повышение внутренних цен в первой половине месяца сменилось спадом во второй. И хотя в целом итоги первого полугодия можно назвать успешными для китайских компаний, в последнее время на их внутреннем рынке появились негативные тенденции, которые могут сказаться в третьем квартале.

В июне Народный банк Китая в ответ на усиливающееся давление со стороны США начал постепенно девальвировать юань. И если в первом полугодии китайские компании не проявляли большого интереса к внешним поставкам, из-за того что внутренние были для них более выгодными, то вскоре соотношение может измениться. В последних числах июня китайский горячекатаный прокат уже считался самым конкурентоспособным на рынке Юго-Восточной Азии.

В июле большое влияние на рынок стали должны оказать импортные ограничения, о которых в конце июня заявляли представители Европейской комиссии. Этого очень ждут европейские металлургические компании, которым в течение прошедшего месяца пришлось понизить котировки на 10-20 евро за т. Отчасти это стало реакцией производителей и потребителей на потерю американского рынка.

Для турецкой экономики очень сложным выдался май, когда национальная валюта просела более чем на 15% по отношению к доллару. Пожар пришлось гасить подъемом процентных ставок, при том, что в предыдущие годы правительство страны последовательно проводило политику "дешевых" денег. Но в июне произошла стабилизация.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

