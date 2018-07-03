"Ленэнерго" открыло пятый сезон студенческих отрядов

3 июля 2018 года в учебном комплексе ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") в Терволово состоялась торжественная церемония открытия юбилейного – пятого сезона студенческих отрядов.

Участниками студотрядов "Ленэнерго" станут 160 студентов ведущих вузов: СПбПУ им. Петра Великого, Горного университета, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, Томского политехнического университета, Южно-Российского государственного политехнического университета, Ивановского государственного энергетического университета, Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I и Вологодского государственного университета.

Участники отрядов будут трудиться в 8 филиалах "Ленэнерго" в Петербурге и Ленинградской области на временных рабочих местах до 15 августа 2018 года. Под руководством наставников студентам предстоит изучить специфику работы с сетевым оборудованием, приборами учета, ознакомиться с принципами функционирования релейной защиты и автоматики, принять участие в осмотрах и обслуживании линий электропередачи и кабельных участков.

"За последние годы темпы развития электросетевого комплекса многократно выросли. Отрасль стоит на пороге больших открытий и преобразований, связанных с переходом к цифровым сетям. Следуя всем современным тенденциям, "Ленэнерго" наращивает темпы внедрения в свою работу инновационных решений, повышающих надежность и качество электроснабжения. Добиться желаемого результата невозможно без грамотных специалистов. "Ленэнерго" готово делиться секретами мастерства и накопленным опытом с молодежью. Студенческие трудовые отряды зарекомендовали себя как прекрасная базовая школа для подготовки будущих энергетиков и формирования кадрового резерва компании. Дерзайте и помните, что ключ от успеха находится в ваших руках!", – отметил директор по управлению персоналом и организационному проектированию "Ленэнерго" Андрей Будников.