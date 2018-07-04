МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья участвуют в проекте создания единой цифровой сети связи в отечественном электросетевом комплексе

Специалисты ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в составе созданной ГК "Россети" и ведущими производителями телекоммуникационной инфраструктуры рабочей группы принимают участие в разработке концепции построения единой цифровой сети связи отечественного электросетевого комплекса. Целью проекта является создание высокоавтоматизированная сети передачи данных, обеспечивающей поддержку протоколов группы стандартов МЭК, управляемой в режиме реального времени, отслеживающей параметры и режимы работы сегментов и поддерживающей функции самодиагностики и самовосстановления.

Работа по созданию единой цифровой сети связи ведется с использованием новейших концептуальных подходов и технологий пакетной передачи данных (MPLS) с учетом необходимости поэтапной модернизации текущей телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, проект подразумевает сокращение трудозатрат, необходимых для обслуживания сети за счет повышения квалификации работников и создания единого центра управления, осуществляющего контроль состояния и настройки сети в каждом дочернем обществе "Россетей".

В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в настоящее время уже инициирован первый этап повышения квалификации работников. Разработаны принципы реализации кибербезопасности и единые принципы закупки и конфигурации оборудования. Достигнуто соглашение с Системным Оператором о новых принципах информационного обмена.

До конца 2018 года в рамках проекта запланировано создания центра компетенции по построению единой сети связи ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья". В эти же сроки запланирована реализация проекта в четырех филиалах ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - здесь единой цифровой сетью связи будет охвачено в общей сложности более ста энергообъектов. По результатам уже проведенных мероприятий отмечено снижение удельных операционных затрат ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на услуги по аренде каналов связи более чем на 15% в год за счет возможностей виртуального резервирования и сегментирования каналов связи.