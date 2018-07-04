Михаил Прохоров опять продает "Квадру"

Как сообщает “Ъ”, ТГК-2 уже осенью может приобрести энергокомпанию "Квадра" у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова, стоимость сделки может составить до 18 млрд руб. После покупки ТГК-2 намерена оптимизировать структуру "Квадры", оставив в ее контуре только генерацию. Но собственных средств для сделки у ТГК-2 нет, и, по мнению аналитиков, ей придется привлекать в банках средства, что вновь повысит ее долговую нагрузку.

ОНЭКСИМ Михаила Прохорова в течение ближайших месяцев может полностью выйти из капитала энергокомпании "Квадра", рассказали “Ъ” источники в отрасли. По словам одного из них, ОНЭКСИМ планирует продать актив в сентябре-октябре. По данным собеседников “Ъ”, акции купит ТГК-2. В феврале эта компания направила господину Прохорову предложение, поясняет собеседник “Ъ”, сейчас в "Квадре" проходит due diligence. По предварительной оценке, актив стоит 18 млрд руб.

В ТГК-2 “Ъ” не ответили, в "Квадре" запрос “Ъ” перенаправили в ОНЭКСИМ, где в четверг также не ответили. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что ведомство не участвует во взаимоотношениях самостоятельных хозяйствующих субъектов. В ФАС на запрос “Ъ” не ответили.

ОНЭКСИМ купил 48,6% акций "Квадры" (тогда ТГК-4) в 2008 году при разделении РАО "ЕЭС России", заплатив 26 млрд руб. Сейчас доля ОНЭКСИМа увеличилась до 49,99%, еще 24,74% принадлежит "Бизнесинформ", бенефициаром которой также является Михаил Прохоров. При этом, как говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, косвенно ОНЭКСИМу подконтрольно более 85% "Квадры". По данным “Ъ”, казначейский пакет в 6,4% акций выкупила БК "Регион" (там “Ъ” не ответили). Михаил Прохоров никогда не скрывал намерения продать проблемный актив. В 2011 году ФАС заблокировала сделку с "Интер РАО", а в 2013-м — с "Газпром энергохолдингом".

Сложность актива в том, что "Квадра" владеет довольно старым парком ТЭЦ в Центральной России (2,9 ГВт), многие из них не выдерживают конкуренции на оптовом энергорынке. Выручка "Квадры" по МСФО за 2017 год — 50 млрд руб., убыток — 210,3 млн руб., чистый долг на конец года — 31,5 млрд руб. Капитализация — 6,65 млрд руб., цена обыкновенной акции на Московской бирже 28 июня — 0,0034 руб., привилегированной — 0,0036 руб.

"Квадра" также последней на рынке завершает программу строительства новых блоков по договорам поставки мощности (ДПМ, суммарно более 1 ГВт), отставая от утвержденных сроков. За опоздание с вводом последней из недостроенных станций — Алексинской ТЭЦ — компания ежемесячно платит до 60 млн руб. штрафа. Принадлежащие ОНЭКСИМу акции "Квадры" заложены Газпромбанку и Сбербанку (в банках “Ъ” не ответили).

По словам собеседника “Ъ”, после покупки ТГК-2 намерена "облегчить" структуру "Квадры", оставив в ее контуре только генерацию и выведя в отдельный бизнес теплосети и ремонтную деятельность. Кроме того, будут ликвидированы исполнительный аппарат "Квадры" и филиалы, нагрузка по взаимодействию с региональными властями ляжет на директоров станций. Центр компетенций переедет в Ярославль.

Но ТГК-2 также одна из наиболее проблемных компаний на энергорынке. В 2008 году ее приобрел экс-сенатор Леонид Лебедев. В компанию входят ТЭЦ (2,6 ГВт) и котельные в Вологодской, Костромской, Новгородской, Ярославской и Архангельской областях. Основным кредитором ТГК-2 является ВТБ (в банке дать комментарии отказались). За последний год структура собственников менялась: инвесткомпания "Совлинк" Дмитрия Пяткина и Александра Фраймана взяла в доверительное управление до 58,3% ТГК-2, но в конце апреля снизила долю до 1,49%, а кипрская Kostroma Kogeneratsiya Limited получила контроль над 78,3% в уставном капитале.

Наталья Порохова из АКРА отмечает, что денежные средства на счетах ТГК-2 на конец 2017 года составляли около 200 млн руб., поэтому, по ее мнению, для покупки потребуется новый долг. В целом долг ТГК-2 после завершения ДПМ-программы начал снижаться: в 2017 году отношение долга к операционному денежному потоку составило 1,9 против 4,9 в 2014 году. Если компания будет привлекать долг для покупки, ее нагрузка вырастет до 4,5, говорит эксперт, добавляя, что "возможен эффект экономии на масштабе от укрупнения".

Коммерсант