Нижновэнерго модернизировал распределительную сеть в районе Дзержинска

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" осуществили модернизацию распределительно сети г. Дзержинск и соседних с ним населенных пунктов. Построена трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и более 1 км линий электропередачи.

Для модернизации распределительной сети подстанции (ПС) 110/35/10 кВ "Сейма" энергетики проложили две воздушные линии электропередачи протяженностью 80 и 40 м, выполненные современным самонесущим изолированным проводом (СИП). Благодаря этому было обеспечено электроснабжение двух индивидуальных жилых домов в г. Володарск и р.п. Юрганец.

Строительство двух кабельных линий электропередачи общей протяженностью 34 м позволило выполнить технологическое присоединение нового многоэтажного жилого дома в г. Дзержинск. Новостройка будет получать электроэнергию от ПС 110/35/6 кВ "Дзержинская" Нижновэнерго.

Кроме того, в рамках модернизации своей распределительной сети специалисты производственного отделения "Дзержинские электрические сети" Нижновэнерго построили кабельную линию электропередачи 10 кВ протяженностью 900 м, трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА и кабельную линию 0,4 кВ 30 м в длину. Перечисленные мероприятия позволили обеспечить электроснабжение производственно-складского комплекса.

Дзержинск с прилегающими к нему населенными пунктами является крупным промышленным центром Нижегородской области. Основу экономики этой территории составляет обрабатывающая промышленность: химическое производство, производство резин и пластмасс, готовых металлических изделий. Кроме того, в Дзержинске действует несколько пищевых предприятий, обеспечивающих качественными продуктами питания Нижегородскую область и другие российские регионы.

Нижновэнерго уделяет существенное внимание развитию и модернизации электросетевого комплекса Дзержинска и близлежащих территорий, поскольку от этого в значительной степени зависят развитие экономики и инвестиционной привлекательности Нижегородской области. В рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ филиала ежегодно вводится в работу новое, современное электросетевое оборудование, увеличивается пропускная способность электроустановок, в результате чего создаются условия для технологического присоединения предприятий, социальных учреждений, жилых домов и для повышения качества электроснабжения населения.