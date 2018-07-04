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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Общее собрание акционеров АО "Тюменьэнерго" приняло отчёт компании за 2017 год

Общее собрание акционеров АО Тюменьэнерго приняло отчёт компании за 2017 год

4 июля 2018, 14:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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В Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров АО "Тюменьэнерго" (входит в Группу компаний "Россети"), на котором подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

На годовом Общем собрании утверждены годовой отчёт и бухгалтерская отчётность за 2017 год, распределена прибыль по результатам прошедшего финансового года.

Кроме того, на ГОСА были утверждены аудитор Общества – ООО "Эрнст энд Янг", новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также Устав Общества, положения о Совете директоров и выплате членам Ревизионной комиссии АО "Тюменьэнерго" вознаграждений и компенсаций в новых редакциях, принято решение о размере и порядке выплат дивидендов.

Компания: АО "Тюменьэнерго"
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