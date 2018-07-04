Общее собрание акционеров АО "Тюменьэнерго" приняло отчёт компании за 2017 год

В Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров АО "Тюменьэнерго" (входит в Группу компаний "Россети"), на котором подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

На годовом Общем собрании утверждены годовой отчёт и бухгалтерская отчётность за 2017 год, распределена прибыль по результатам прошедшего финансового года.

Кроме того, на ГОСА были утверждены аудитор Общества – ООО "Эрнст энд Янг", новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также Устав Общества, положения о Совете директоров и выплате членам Ревизионной комиссии АО "Тюменьэнерго" вознаграждений и компенсаций в новых редакциях, принято решение о размере и порядке выплат дивидендов.