Подтверждено высокое качество сварки главного циркуляционного трубопровода на втором энергоблоке строящейся ЛАЭС

На сегодняшний день специалисты дочерней компании холдинга "ТИТАН-2" - АО "МСУ-90" выполнили более 70% от всего объема сварочных работ.

Проверку качества сварных соединений провели специалисты отдела дефектоскопии металлов и технического контроля строящейся ЛАЭС совместно со специалистами АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2". Исследования проводились с помощью неразрушающих методов контроля (визуального, измерительного, радиографического, капиллярного и ультразвукового) по технологическим картам, разработанным и утвержденным АО "НИКИМТ-Атомстрой" - головной материаловедческой организации ГК "Росатом".

"Мы обеспечили надежный мониторинг хода работ по каждому из 28 стыков трубопровода. Проверка первых 14 стыков свидетельствует о высоком качестве сварки. Прочность соединения элементов трубопровода между собой и прочность их приварки к корпусу реактора, парогенераторам и главным циркуляционным насосам подтверждена. Уверен, что и остальные сварные соединения будут выполнены должным образом", - отметил главный инженер строящейся ЛАЭС Александр Беляев.