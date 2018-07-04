Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июне 2018 года увеличилось на 2,4 % по сравнению с июнем 2017 года

По оперативным данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июне 2018 года составило 76,5 млрд кВт•ч, что что на 2,4 % больше объема потребления за июнь 2017 года. Потребление электроэнергии в июне 2018 года в целом по России составило 77,9 млрд кВт•ч, что также на 2,4 % больше аналогичного показателя 2017 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме Центральной и Западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

В июне 2018 года электростанции ЕЭС России выработали 77,6 млрд кВт•ч, что на 2,4 % больше чем в июне 2017 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июне 2018 года составила 79,0 млрд кВт•ч, что также на 2,4 % больше выработки в июне прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июне 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 38,1 млрд кВт•ч, что на 0,2 % больше, чем в июне 2017 года. Выработка ГЭС за шестой месяц 2018 года составила 18,1 млрд кВт•ч (на 0,3 % больше уровня 2017 года), выработка АЭС – 16,7 млрд кВт•ч (на 8,8 % больше уровня 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,6 млрд кВт•ч (на 7,1 % больше уровня 2017 года).

Максимум потребления мощности в июне 2018 года составил 119 016 МВт, что выше аналогичного показателя 2017 года на 3,3 %. Увеличение потребления мощности в июне 2018 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года связано с более высокой температурой наружного воздуха. Среднемесячная температура воздуха по ЕЭС России в июне текущего года составила 17,1 °C что на 0,8 °C выше аналогичного показателя 2017 года.

Максимальный уровень потребления электрической мощности, достигнутый в июне 2018 года, соответствует новому летнему максимуму потребления. 29 июня – в день достижения исторического максимума – превышение фактической температуры по ЕЭС России над среднемноголетними значениями составило 3 ⁰С.

Данные за июнь 2018 года

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно июня

2017 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно июня 2017 года, % Восток (с учетом изолированных систем) 3,4 5,6 3,0 5,3 Сибирь (с учетом изолированных систем) 15,0 1,3 15,5 1,8 Урал 19,6 3,4 19,4 0,6 Средняя Волга 8,9 -0,2 8,2 3,9 Центр 15,4 -7,7 17,3 0,9 Северо-Запад 8,3 14,7 6,6 1,2 Юг 8,2 15,0 7,7 11,1

Потребление электроэнергии за шесть месяцев 2018 года в целом по России составило 542,3 млрд кВт•ч, что на 1,8 % больше, чем за тот же период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 531,6 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше чем в январе – июне 2017 года.

С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 547,1 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше объема выработки в январе – июне 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за шесть месяцев 2018 года составила 536,4 млрд кВт•ч, что на 1,4 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение шести месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых составила 314,2 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше, чем в январе – июне 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 90,9 млрд кВт•ч (на 2,3 % больше, чем за шесть месяцев 2017 года), выработка АЭС – 99,7 млрд кВт•ч (на 2,6 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 31,1 млрд кВт•ч (на 3,5 % больше показателя января – июня 2017 года).

Данные за шесть месяцев 2018 года