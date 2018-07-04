Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в июне 2018 года увеличилось на 0,9 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в июне 2018 года составило 17322,8 млн кВт∙ч, что на 154,9 млн кВт∙ч больше, чем в июне прошлого года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Выработка электроэнергии в июне 2018 года составила 15392,3 млн кВт∙ч, что на 7,7 % меньше, чем в июне 2017 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в июне 2018 года выработано 7779,2 млн кВт∙ч (50,5 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 273,9 млн кВт∙ч (1,8 % в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростанциями (АЭС) – 7339,2 млн кВт∙ч (47,7 % в структуре выработки ОЭС Центра). По сравнению с июнем прошлого года выработка ТЭС снизилась на 1,7 %, выработка ГЭС снизилась на 19,7 %, выработка АЭС снизилась на 12,8 %.

Рост потребления в июне 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксирован в энергосистемах Белгородской области на 0,3 %, Вологодской области на 5,6 %, Воронежской области на 1,9 %, Липецкой области на 5,1 %, Москве и Московской области на 1,8 %, Тамбовской области на 0,2 %.

Снижение потребления в июне 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксировано в энергосистемах Брянской области на 3 %, Владимирской области на 0,4 %, Ивановской области на 2 %, Калужской области на 0,5 %, Костромской области на 4,6 %, Курской области на 1 %, Орловской области на 4,2 %, Рязанской области на 0,2 %, Смоленской области на 6,4 %, Тверской области на 1,3 %, Тульской области на 0,1 %, Ярославской области на 2,7 %.

За шесть месяцев 2018 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 121549,8 млн кВт·ч, что на 1,4 % выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года.

В январе–июне 2018 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Белгородской области на 2,3 %, Вологодской области на 3,2 %, Воронежской области на 0,8 %, Калужской области на 1,6 %, Липецкой области на 4,2 %, Москвы и Московской области на 2,6 %, Тульской области на 0,7 %.

Снижение электропотребления за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечено в энергосистемах Брянской области на 0,3 %, Владимирской области на 0,8 %, Ивановской области на 1,6 %, Костромской области на 2 %, Курской области на 4,1 %, Орловской области на 0,01 %, Рязанской области на 3 %, Смоленской области на 0,7 %, Тамбовской области на 0,2 %, Тверской области на 2,2 %, Ярославской области на 0,8 %.

Электростанции ОЭС Центра за период с января по июнь 2018 года выработали 113071,7 млн кВт·ч, что на 6,1 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Выработка ТЭС в этот период составила 65157 млн кВт·ч (57,6 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ТЭС в период с января по июнь 2017 года на 0,4 %. Выработка ГЭС в этот период составила 2182,7 млн кВт·ч (1,9 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ГЭС в период с января по июнь 2017 года на 0,7 %. Выработка АЭС в этот период составила 45732 млн кВт·ч (40,5 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки АЭС в период с января по июнь 2017 года на 14,3 %.