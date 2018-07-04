 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в июне 2018 года увеличилось на 0,9 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года

Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в июне 2018 года увеличилось на 0,9 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года

4 июля 2018, 15:42
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Обсудить на форуме

97 просмотров

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в июне 2018 года составило 17322,8 млн кВт∙ч, что на 154,9 млн кВт∙ч больше, чем в июне прошлого года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Выработка электроэнергии в июне 2018 года составила 15392,3 млн кВт∙ч, что на 7,7 % меньше, чем в июне 2017 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в июне 2018 года выработано 7779,2 млн кВт∙ч (50,5 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 273,9 млн кВт∙ч (1,8 % в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростанциями (АЭС) – 7339,2 млн кВт∙ч (47,7 % в структуре выработки ОЭС Центра). По сравнению с июнем прошлого года выработка ТЭС снизилась на 1,7 %, выработка ГЭС снизилась на 19,7 %, выработка АЭС снизилась на 12,8 %.

Рост потребления в июне 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксирован в энергосистемах Белгородской области на 0,3 %, Вологодской области на 5,6 %, Воронежской области на 1,9 %, Липецкой области на 5,1 %, Москве и Московской области на 1,8 %, Тамбовской области на 0,2 %.

Снижение потребления в июне 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксировано в энергосистемах Брянской области на 3 %, Владимирской области на 0,4 %, Ивановской области на 2 %, Калужской области на 0,5 %, Костромской области на 4,6 %, Курской области на 1 %, Орловской области на 4,2 %, Рязанской области на 0,2 %, Смоленской области на 6,4 %, Тверской области на 1,3 %, Тульской области на 0,1 %, Ярославской области на 2,7 %.

За шесть месяцев 2018 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 121549,8 млн кВт·ч, что на 1,4 % выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года.

В январе–июне 2018 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Белгородской области на 2,3 %, Вологодской области на 3,2 %, Воронежской области на 0,8 %, Калужской области на 1,6 %, Липецкой области на 4,2 %, Москвы и Московской области на 2,6 %, Тульской области на 0,7 %.

Снижение электропотребления за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечено в энергосистемах Брянской области на 0,3 %, Владимирской области на 0,8 %, Ивановской области на 1,6 %, Костромской области на 2 %, Курской области на 4,1 %, Орловской области на 0,01 %, Рязанской области на 3 %, Смоленской области на 0,7 %, Тамбовской области на 0,2 %, Тверской области на 2,2 %, Ярославской области на 0,8 %.

Электростанции ОЭС Центра за период с января по июнь 2018 года выработали 113071,7 млн кВт·ч, что на 6,1 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Выработка ТЭС в этот период составила 65157 млн кВт·ч (57,6 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ТЭС в период с января по июнь 2017 года на 0,4 %. Выработка ГЭС в этот период составила 2182,7 млн кВт·ч (1,9 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ГЭС в период с января по июнь 2017 года на 0,7 %. Выработка АЭС в этот период составила 45732 млн кВт·ч (40,5 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки АЭС в период с января по июнь 2017 года на 14,3 %.

Компания: АО "СО ЕЭС"
Другие новости рубрики Энергетика
Подтверждено высокое качество сварки главного циркуляционного трубопровода на втором энергоблоке строящейся ЛАЭС
Оренбургские теплоэнергетики восстанавливают благоустройство города
Совет молодежи
На Чебоксарской ГЭС реконструируют очередной гидроагрегат

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно