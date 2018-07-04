Сербский системный оператор приступает к строительству узловой подстанции на западе страны

Системный оператор Сербии Elektromreza Srbije (EMS) начал подготовительные работы по реализации проекта сооружения ПС 220/110 кВ Быстрица (Bistrica) на западе страны стоимостью € 8,15 млн. Целью реализации проекта является повышение надежности и устойчивости работы передающих и распределительных сетей в Сербии, Черногории, а также в Боснии и Герцеговине.



Подстанцию планируется оснастить самым современным оборудованием, соответствующим европейским и мировым стандартам. Месторасположение ПС Быстрица выбрано таким образом, чтобы будущая подстанция не наносила ущерб окружающей природной среде и имеющимся хозяйственным объектам.

Высоковольтное оборудование для подстанции на общую сумму € 1,4 млн будет закуплено из кредитных средств, предоставленных Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Проектом предусмотрено присоединение ПС Быстрица к ЛЭП 220 кВ, проходящей между г. Бачина Башта (Bajina Basta) близ границы с Боснией и Герцеговиной и ГЭС Быстрица (104 МВт), а также к ЛЭП 220 кВ между городами Пожега (Pozega) в западной Сербии и Плевля (Pljevlja) в Черногории. ЛЭП 110 кВ соединит ПС Быстрица с подстанциями в Кокин-Броде (Kokin Brod), Потпече (Potpec) и Златиборе (Zlatibor) на юго-западе Сербии.

Сооружение ПС Быстрица планируется завершить в ноябре 2020 г.

