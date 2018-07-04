Специалисты Воронежэнерго восстановили нормальный режим электроснабжения поселка Таловая, отключенного из-за неполадок на сторонней подстанции

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" восстановили нормальную схему энергоснабжения потребителей в поселке Таловая Воронежской области, обесточенного из-за аварии на подстанции ПС 110 кВ "Таловая-тяговая", находящейся на балансе Лискинской дистанции электроснабжения Юго-Восточной дирекции энергообеспечения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД". На данный момент все линии электропередачи снова функционируют в штатном режиме.

Напомним, утром 4 июля диспетчеры филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" зафиксировали технологическое нарушение в штатной работе энергооборудования на подстанции ПС 110 кВ "Таловая-тяговая" (ОАО "РЖД"). В результате оказались отключены линии электроснабжения, питающие потребителей рабочего поселка Таловая Воронежской области.

Энергетики ПАО "МРСК Центра" в максимально короткие сроки организовали подачу электроэнергии для нужд социально значимых объектов, а также ряда крупных бытовых потребителей поселка (магазины, АЗС, многоквартирные жилые дома) с применением временных ремонтных схем по линиям 10 кВ от ближайшей к населенному пункту подстанции (ПС) 110 кВ "Докучаево". Также были задействованы 16 резервных источников электроснабжения (РИСЭ).