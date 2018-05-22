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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Брянскэнерго стартовал трудовой сезон студотрядов – 2018

В Брянскэнерго стартовал трудовой сезон студотрядов – 2018

4 июля 2018, 17:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БРЯНСКЭНЕРГО

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В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" открылся пятый сезон студенческих энергетических отрядов. Посвященное этому событию торжественное мероприятие прошло на учебно-тренировочном полигоне филиала.

На производственных объектах Брянскэнерго под руководством опытных наставников будут трудиться студенческие отряды "Крепость", "Импульс" и "Ночной дозор". В первый отряд вошли 11 студентов филиал ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" в г. Смоленске, во второй - 5 студентов ГБПОУ "Почепский механико-аграрный техникум", в третий - 8 студентов ФГБОУ ВО "Брянский государственный аграрный университет".

С началом трудовой смены студентов поздравил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" Александр Косарим. Вручая командирам отрядов трудовые путевки, он отметил, что в процессе работы в филиале ребята смогут узнать профессию энергетика "изнутри", на практике применить теоретические знания, получение во время обучения в образовательных учреждениях.

Члены оперативно-выездной бригады Мглинского района электрических сетей Брянскэнерго, которая в 2017 году на соревнованиях профессионального мастерства бригад по эксплуатации распределительных сетей МРСК Центра заняла второе место, провели для студентов мастер-класс, продемонстрировав им способы оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока на учебно-тренировочном манекене "Гоша" и установку переносных заземлений без подъема на опору с применением комплектных штанг заземления.

Постигать азы энергетических профессий студотрядовцы будут в Почепском, Дятьковском, Клинцовском, Унечском, Рогнединском, Дубровском, Гордеевском, Брасовском РЭС и в службе подстанций в городе Брянске. Они будут участвовать в плановых осмотрах воздушных линий и трансформаторных подстанций 10/04 кВ, в расчистке просек (уборка порубочных остатков) и выполнении строительных работ по исполнению договоров технологического присоединения, а также в работах по обновлению диспетчерских наименований, съемке показаний приборов учета, занесении данных в программу SAP, составлении актов бездоговорного и безучетного потребления в районах с большими потерями электроэнергии.

Прежде чем приступить к выполнению трудовых обязанностей, ребята пройдут инструктажи по гражданской обороне и охране труда. Кроме того, для них организовано обучение по ускоренному курсу по профессии

"Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей" с получением или подтверждением 2 и 3 групп по электробезопасности, которые были присвоены им в учебном заведении. Все бойцы обеспечены специальной одеждой и средствами защиты. Со студентами заключены трудовые договоры с оформлением трудовых книжек, им будет выплачиваться заработная плата.

По словам начальника управления по работе с персоналом Брянскэнерго Анны Грибовой, работа студотрядов на объектах филиала - это не только практическая помощь в выполнении ремонтной программы, но и возможность присмотреться к будущим выпускникам энергетических учебных заведений с целью дальнейшего трудоустройства самых талантливых и перспективных студентов на предприятие.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"
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