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Отраслевые новости: Россия

В Минпромторге обсудили будущее совместных проектов России и Казахстана

В Минпромторге обсудили будущее совместных проектов России и Казахстана

4 июля 2018, 16:20
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с Первым Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Аскаром Маминым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере промышленности и торговли.

Глава Минпромторга России подчеркнул, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана, а российский бизнес представлен практически во всех отраслях экономики Республики.

"В российском экспорте доля машин, оборудования и транспортных средств составляет примерно четверть от общего объема поставок", - отметил Министр.

Министр отдельно остановился на проектах, реализуемых ПАО "КАМАЗ", в частности, рассказал о планах российского производителя по дальнейшему углублению локализации на территории Республики Казахстан, а также о сотрудничестве с казахстанскими партнерами в области железнодорожного машиностроения.

В качестве другого стратегически важного направления взаимодействия двух стран Денис Мантуров назвал совместную работу в области фармацевтической промышленности.

Компания: Минпромторг РФ
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