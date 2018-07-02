В Минпромторге обсудили будущее совместных проектов России и Казахстана

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с Первым Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Аскаром Маминым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере промышленности и торговли.

Глава Минпромторга России подчеркнул, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана, а российский бизнес представлен практически во всех отраслях экономики Республики.

"В российском экспорте доля машин, оборудования и транспортных средств составляет примерно четверть от общего объема поставок", - отметил Министр.

Министр отдельно остановился на проектах, реализуемых ПАО "КАМАЗ", в частности, рассказал о планах российского производителя по дальнейшему углублению локализации на территории Республики Казахстан, а также о сотрудничестве с казахстанскими партнерами в области железнодорожного машиностроения.

В качестве другого стратегически важного направления взаимодействия двух стран Денис Мантуров назвал совместную работу в области фармацевтической промышленности.