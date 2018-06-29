В "Самарских распределительных сетях" студотряд ТГУ начал трудовой сезон

30 студентов-первокурсников ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" (ТГУ) на 1,5 месяца стали работниками филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети". 2 июля начался трудовой сезон для студенческого строительного отряда "Импульс Самара - 2018".

Это уже пятый студенческий строительный отряд, работающий на объектах филиала, и первый – из ТГУ. Студенты будут трудиться в Тольяттинском РЭС Жигулевского производственного отделения (ПО). Ещё до начала смены студенты прошли необходимый медицинский осмотр, инструктажи по технике безопасности и правилам по охране труда, а также были обеспечены спецодеждой и брендированной формой.

На торжественной линейке прозвучало много напутственных слов, как от деканата ТГУ, так и от работников Жигулевского ПО. "Мы надеемся, что, познакомившись с энергетикой поближе, вы еще больше укрепитесь во мнении о правильности выбора. Быть энергетиком почетно в любые времена. Возможно, кто-то из вас найдет для себя темы будущих курсовых или даже дипломных работ. Кто-то захочет после института прийти к нам. Со своей стороны, обещаем вам всестороннюю поддержку и помощь. В добрый путь!", - заключил начальник Тольяттинского РЭС Константин Краснов.

Основной задачей новых молодых работников будет снятие показаний с приборов контроля и учета электроэнергии. За работой молодых специалистов будут наблюдать кураторы из числа работников филиала. Трудовой сезон продлится до 15 августа.