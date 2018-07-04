В центры обслуживания потребителей МРСК Юга стали чаще обращаться с заявками на технологическое присоединение

За пять месяцев 2018 года свыше 6,9 тыс. потребителей обратились в центры обслуживания ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") с целью подать заявку на технологическое присоединение. Это на 400 человек больше, чем за тот же период прошлого года.

Всего за различными видами услуг с января по июнь текущего года в центры обслуживания МРСК Юга, в МФЦ, по телефону и через личный кабинет на едином портале по работе с клиентами обратились свыше 62 тыс. граждан. Лидеры по количеству обработанных обращений - ростовский филиал компании (28,9 тыс.) и астраханский (17,6 тыс.)

Среди предлагаемых услуг наиболее востребованными остаются консультации - свыше 33 тыс. На втором месте - заявки на дополнительные услуги. Это ввод в эксплуатацию, обслуживание и ремонт электрооборудования, проверка схем включения, установка и обследование приборов учета, испытания и диагностика высоковольтного оборудования. За этой услугой обратилось 21,8 тыс. потребителей.

"МРСК Юга постоянно работает над повышением информированности населения, прозрачностью процессов технологического присоединения и территориальной доступности услуг для населения. В работе с потребителями используются принцип "одного окна", современные интерактивные сервисы, которые позволяют получить ряд услуг дистанционно или сократить количество визитов в офисы обслуживания", - отметил генеральный директор компании Борис Эбзеев.

Официальный сайт МРСК Юга www.mrsk-yuga.ru позволяет воспользоваться многими сервисами, не выходя из дома. Например, здесь есть возможность подать заявку на подключение к электрической сети или проведение урока электробезопасности для детей, можно посмотреть карту свободной для подключения мощности или записаться на личный прием по вопросам технологического присоединения, узнать график плановых работ, связанных с временным отключением электроснабжения, а также сообщить о случаях незаконного подключения к сети или найти ответ на свой вопрос на форуме для потребителей.