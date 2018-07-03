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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Вопрос задолженности потребителей Алагирского района за электроэнергию взят на особый контроль АО "Севкавказэнерго"

Вопрос задолженности потребителей Алагирского района за электроэнергию взят на особый контроль АО Севкавказэнерго

4 июля 2018, 16:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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Задолженность предприятий ЖКХ Алагирского района за потребленную электроэнергию обсудили на рабочем совещании, которое прошло под председательством главы администрации местного самоуправления Алагирского района Арсена Бутаева. В заседании приняли участие заместитель управляющего директора АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") Казбек Хаблиев, а также советники управляющего директора Светлана Гацоева и Вадим Бекмурзов.

По состоянию на 1 июня 2018 года общий долг районных предприятий из указанной группы потребителей перед АО "Севкавказэнерго" превысил 26 млн руб. В числе наиболее проблемных должников – водоснабжающие организации, задолженность которых с начала года выросла более чем на 2 млн руб. и достигла отметки 9,5 млн руб. Ситуацию с неплатежами усугубляет тот факт, что данная категория потребителей относится к числу "неотключаемых", так как ограничение их в энергоснабжении поставит под угрозу водоснабжение г. Алагира и близлежащих селений. Учитывая социальную значимость данных предприятий, а также риски, связанные с ростом долгов, АО "Севкавказэнерго" регулярно инициирует проведение совещаний с представителями должников, а также муниципалитетов района и города. Однако эти меры не приносят ощутимых результатов.

Еще одной проблемной группой потребителей являются исполнители коммунальных услуг в многоквартирных домах – товарищества собственников жилья и управляющие компании. Их задолженность, исходя из сверхнормативных потерь электроэнергии, с начала года увеличилась более чем на 3,3 млн руб. и достигла на 1 июня текущего года отметки в 12,8 млн руб. В решении данного вопроса также не наблюдается положительных сдвигов. Ряд потребителей, в числе которых ООО "Арм-Строй", ТСЖ "Уют в доме", ООО "Восток", ООО "Управляющая компания "Спецмонтаж", ООО "Зеленая домоуправляющая компания" и ООО Управляющая компания "Алагир" не заплатили с начала года за сверхнормативные потери электроэнергии ни одного рубля.

На протяжении последних лет наблюдается практика периодического банкротства предприятий, обслуживающих котельные г. Алагира и пос. Мизур. ООО "Факел", ООО "Теплоснабтрест", ООО "Южный поток" прекратили свою деятельность, недоплатив АО "Севкавказэнерго" в общей сложности порядка 2,5 млн руб. Ныне действующие предприятия ООО "Фортресс" и ООО "Альянс" уже успели нарастить задолженность в размере 1,2 млн руб. и 50 тыс. руб. соответственно.

Подводя итоги заседания, Арсен Бутаев дал поручение всем ответственным лицам в кратчайшие сроки проработать пути решения складывающейся проблемной ситуации и срочно приступить к ликвидации дебиторской задолженности.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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