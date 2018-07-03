Вопрос задолженности потребителей Алагирского района за электроэнергию взят на особый контроль АО "Севкавказэнерго"

Задолженность предприятий ЖКХ Алагирского района за потребленную электроэнергию обсудили на рабочем совещании, которое прошло под председательством главы администрации местного самоуправления Алагирского района Арсена Бутаева. В заседании приняли участие заместитель управляющего директора АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") Казбек Хаблиев, а также советники управляющего директора Светлана Гацоева и Вадим Бекмурзов.

По состоянию на 1 июня 2018 года общий долг районных предприятий из указанной группы потребителей перед АО "Севкавказэнерго" превысил 26 млн руб. В числе наиболее проблемных должников – водоснабжающие организации, задолженность которых с начала года выросла более чем на 2 млн руб. и достигла отметки 9,5 млн руб. Ситуацию с неплатежами усугубляет тот факт, что данная категория потребителей относится к числу "неотключаемых", так как ограничение их в энергоснабжении поставит под угрозу водоснабжение г. Алагира и близлежащих селений. Учитывая социальную значимость данных предприятий, а также риски, связанные с ростом долгов, АО "Севкавказэнерго" регулярно инициирует проведение совещаний с представителями должников, а также муниципалитетов района и города. Однако эти меры не приносят ощутимых результатов.

Еще одной проблемной группой потребителей являются исполнители коммунальных услуг в многоквартирных домах – товарищества собственников жилья и управляющие компании. Их задолженность, исходя из сверхнормативных потерь электроэнергии, с начала года увеличилась более чем на 3,3 млн руб. и достигла на 1 июня текущего года отметки в 12,8 млн руб. В решении данного вопроса также не наблюдается положительных сдвигов. Ряд потребителей, в числе которых ООО "Арм-Строй", ТСЖ "Уют в доме", ООО "Восток", ООО "Управляющая компания "Спецмонтаж", ООО "Зеленая домоуправляющая компания" и ООО Управляющая компания "Алагир" не заплатили с начала года за сверхнормативные потери электроэнергии ни одного рубля.

На протяжении последних лет наблюдается практика периодического банкротства предприятий, обслуживающих котельные г. Алагира и пос. Мизур. ООО "Факел", ООО "Теплоснабтрест", ООО "Южный поток" прекратили свою деятельность, недоплатив АО "Севкавказэнерго" в общей сложности порядка 2,5 млн руб. Ныне действующие предприятия ООО "Фортресс" и ООО "Альянс" уже успели нарастить задолженность в размере 1,2 млн руб. и 50 тыс. руб. соответственно.

Подводя итоги заседания, Арсен Бутаев дал поручение всем ответственным лицам в кратчайшие сроки проработать пути решения складывающейся проблемной ситуации и срочно приступить к ликвидации дебиторской задолженности.