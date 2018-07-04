Завершился первый день конференции "Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве"

Сегодня, 4 июля 2018 года, в Санкт-Петербурге стартовала V Международная научно-техническая конференция «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве». Постоянным организатором мероприятия выступает Международная Ассоциация Фундаментостроителей (IACF), совместно с НИЛКЭС и ООО «ПО «ЭЖБИ». В этом году, поддержку мероприятию оказали ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ. Информационную поддержку в статусе генерального информационного партнера обеспеивает ведущее отраслевое СМИ в сети Интернет, портал RusCable.Ru.

Первый день конференции посетили свыше 100 представителей инжиниринговых и энергетических компаний, проектных и испытательных организаций, предприятий нефтегазового комплекса, таких отраслевых компаний как: ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «ФИРМА ОРГРЭС», АО «ЦИУС ЕЭС» и других.

Деловая программа конференции охватывает три дня, и разделяется на тематические блоки. В первый день мероприятия, были затронуты два блока: «Новые тенденции и решения в проектировании и строительстве ВЛ», «Опоры и фундаменты для ВЛ напряжением 0,4-750 кВ». На второй день запланированы блоки: «Провода ВЛ», «Вопросы эксплуатации», «Оборудование, спецтехника и материалы». А последний день мероприятия завершится масштабной технической экскурсией на подстанцию ПС 220 кВ «Чесменская». Каждый из тематических блоков содержит многочисленные доклады специалистов различных отраслевых предприятий. По итогам первого дня, все доклады 1 и 2 блоков остро заинтересовали аудиторию, на постоянной основе провоцируя оживленную беседу и обсуждения поднимаемых тем.

Открывая конференцию, с приветственным словом выступила Екатерина Дубровская, генеральный директор Международной Ассоциации Фундаментостроителей. Ассоциация, уже более 5 лет, занимается проведением профильных конференций, семинаров и форумов в области фундаментостроения. Задача – обеспечение участников Ассоциации информационно-аналитическими материалами, а также организация диалога между представителями отрасли, профессиональная консультация и многое другое. Ассоциация активно сотрудничает большим кругом специализированных компаний, смежными ассоциациями, институтами и проектными организациями.

Дубровская отдельно поблагодарила всех участников конференции, представителей СМИ, а также партнеров деловой программы. Отдельно, глава Ассоциации отметила поддержку ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС», которые направили большой объем информации о ключевых задачах, стоящих перед госкорпорациями в области проектирования, строительства и эксплуатации современных опор и линий электропередачи. Понимание этих задач позволило организаторам конференции составить деловую программу опираясь на наиболее актуальные вопросы развития отрасли на ближайшую перспективу.

Места в президиуме традиционно заняли Дмитрий Ильин, советник генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС», Петр Романов, заместитель заведующей НИЛКЭС ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» и Любовь Качановская, заведующая НИЛКЭС.

Петр Романов, выступил с вводным вступлением к конференции, включившем разбор итогов и наработок, ставших возможными благодаря предыдущим встречам специалистов рынка. Он рассказал, что на основании уже 4 прошедших конференций, можно с уверенностью сказать, что организаторами мероприятия была выработана некая метода подготовки и проведения конференций. Опытным путем был открыт секрет: как собирать материалы и как воплощать в доклады те мысли, которые возникают у людей.

Организаторы конференции постоянно работают со службами эксплуатации опор ВЛ и линий электропередач, с проектировщиками, в то время как Ассоциация, на подобии сита, собирает и просеивает весь спектр информации, отбирая все нововведения, которые появляются в отрасли на постоянной основе. Затем, эти разработки выносятся на конференции, где, на основании докладов и обсуждений, появляются официальные решения, документы, которые выносятся на более высокий уровень. Эти решения передаются на рассмотрение в контролирующие органы, компетентные в принятии новых поправок в стандарты, а затем воплощаются в жизнь. По словам Петра Романова, эта практика уже устоялась и доказала себя рабочей системой.

С первым докладом конференции выступил Александр Звягинцев, главный эксперт Дирекции по управлению проектами АО «НТЦ ФСК ЕЭС», на тему: «Требования к разработке современных типовых проектов опор и фундаментов для создания оптимальных проектов ВЛ». Александр Звягинцев, участвующий в конференции уже в четвертый раз, отметил, что аудитория мероприятия продолжает пополнятся новыми лицами, при этом сохраняя сложившуюся группу участников. В докладе он подробно рассказал о НИОКР, профинансированный ПАО «ФСК ЕЭС», на разработку индивидуальных опор ВЛ под конкретные проекты. По мнению специалиста, использование индивидуального подхода выходит дешевле типового, однако, современные темпы строительства способны принять только типовые решения. Ключевой задачей в работе над проектом было снижение стоимости строительства и эксплуатации опор ВЛ.

Со вторым докладом выступил Александр Кузьмин, руководитель УЭО ПС и ЛЭП компании АО «ЦИУС ЕЭС». Докладчик подробно рассказал о влиянии нормативных требований на строительство и проектирование линий электропередачи, отдельно останавливаясь на последних законотворческих нововведениях, тех плодах которые они принесли – как положительных, так и отрицательных. Он выделил в качестве важнейшей задачи на ближайшую перспективу – сокращение затрат на разработку индивидуальных конструкций ВЛ, начиная с технического задания и заканчивая опытным образцом.

В ходе конференции, представители АО «НТЦ ФСК ЕЭС» рассказали о том, что ГОСТ по опорам ВЛ, находится на рассмотрении ПАО «Россети» уже в третьей редакции. Одна из задач этого документа – устранение проблематики, вызванной несоответствующим современности требованиям ПУЭ 7.

Большая часть первого дня конференции была посвящена вопросам современного обеспечения безопасности работ на высоковольтных линий. Свои доклады на тему новых решений в этой области представили докладчики из компаний ПАО «ФСК ЕЭС», НИЛКЭС, Карабелли С.р.л., рассказав о различных способах страховки электромонтеров при работах на высоте.

Главный эксперт Департамента воздушных линий ПАО «ФСК ЕЭС», Константин Пруслин привел статистику несчастных случаев, повлекших за собой гибель сотрудника, при работе на высоте. Статистика охватывает период за 2010 года по 2018 и отражает данные по всей сетевой компании, включая дочерние организации холдинга. Согласно представленным в докладе данным за этот период произошло 4 инцидента, ставших причиной смерти специалистов. Однако, Пруслин отметил что вне зависимости от цифр, указанных в статистике, само наличие подобных происшествий требует серьезнейшего подхода в нахождении решений предотвращения подобного в будущем.

Одно из таких решений – жесткие анкерные линии (ЖАЛ), страховочная система предназначенная для обеспечения безопасности во время подъема на высоту. На сегодняшний день, ЖАЛ устанавливается в МЭС Северо-Запада на 4 ВЛ (в общей сложности на 2160 опорах, в МЭС Сибири на 6 строящихся ВЛ. В рамках реконструкции, ЖАЛ будут установлены на отдельных опорах на 12 ВЛ.

Также, с решениями в области безопасности работ, выступили представители компании Карабелли С.р.л., выпускающие системы безопасного подъема в России, на производстве ООО «ТЭМЗ», в рамках программы импортозамещения. Одним из представленных методов безопасного подъема, стала Т-образная ЖАЛ. Данное устройство свободно перемещается по анкерной линии, что позволяет электромонтеру в момент подъема и спуска всегда находится в безопасном положении. Система Т-образной ЖАЛ позволяет осуществлять безопасный подъем по всем видам опор ЛЭП.

В своем докладе, Виталий Постолатий, заведующий лабораторией управляемых электропередач Института энергетики Академии Наук Молдовии, рассказал участникам конференции о новом этапе усовершенствования линий электропередачи переменного тока и использовании их предельных возможностей – компактных управляемых ВЛ. Данный вид ВЛ является частью «умных сетей», которые в перспективе, должны помочь решить проблему управления всеми процессами энергоснабжения и работы энергосистемы в оптимальных условиях.

Доклад подробно отразил работу специалистов Института энергетики Молдовы и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», раскрывающей техническую сущность компактных трехфазных ВЛ в различных исполнениях и показывающей зависимость их параметров и характеристик от определяющих факторов, а также обосновывающей целесообразность и необходимость разработок новых конструкций опор и других элементов и устройств, применение которых в комплексе позволит реализовать на практике идеи компактных ВЛ, как одних из базовых технических решений, положенных в основу умных сетей.

Как отметил Постолатий, главные требования, заложенные в работе к умным сетям, состоят в обеспечении высокой надежности их функционирования, минимума затрат на создание и работу всей системы энергоснабжения, при минимальном экологическом воздействии на окружающую среду. Специалисты, участвовавшие в разработке проекта заявляют, что компактные управляемые ВЛ позволят избежать ряда недостатков традиционных ВЛ, придав новые свойства энергосистемам будущего, главным из которых будет управляемость.

Отличиями предлагаемого вида ВЛ должны стать – выбор новых конфигураций расположения фаз и минимально допустимых расстояний между ними, при соблюдении основных ограничений по коммутационным и грозовым перенапряжениям и величине максимальной напряженности электрического поля на поверхности проводов.

На основании изложенного, докладчик предложил проведение проектных и опытно-конструкторских работ по унификации опор и фундаментов, и других элементов конструкций ВЛ.

В завершении первого блока докладов, насущную тему цифровизации поддержал докладчик из компании ООО МНПП «АНТРАКС». В своей речи он отметил, что сейчас сетевая энергосистема России находится в стадии переходного режима, когда появляется «интеллект», а сеть должна быть «умной» и адаптивной. Новые технологии интеллектуального управления районами электрической сети формируют новые принципы организации систем мониторинга и управления для обеспечения требуемых характеристик надежности и качества энергосистемы. Компания успешно работает и внедряет решения создания эффективной системы мониторинга и управления линиями электропередачи и энергообъектов с использованием программно-аналитических комплексов, систем интеллектуального мониторинга и управления распределительной сетью.

Второй блок конференции открыл доклад на тему долговечности железобетонных конструкций, опор, а именно – применения «нанотехнологий», для увеличения этого показателя. Сбойчакова Татьяна, ведущий инженер компании НИЛКЭС, рассказала о разработке, которая позволит повысить долговечность конструкций ВЛ, предлагая усовершенствованную защиту от разрушающего воздействия окружающей среды. Подобный уровень надежности будет возможен благодаря разработанными добавкам-модификаторами, которые, при эффективной химической активации с бетонной смесью, позволят максимально увеличить такие качества, как: плотность, непроницаемость и морозостойкость. Данная добавка состоит из специально подобранных, хорошо совместимых между собой компонентов разной природы, в том числе содержащих дисперсии наноразмера.

Многие другие доклады конференции затронули темы испытаний, а также соответствии ИЦ современным потребностям, обсудили и новые проекты усовершенствованных ЛЭП, которые спроектированы таким образом, что они больше не нуждаются в вырубке лесных просек, а также многое другое. Первый день мероприятия особо отличился оживленными диалогами докладчиков с залом, интересными вопросами и острыми замечаниями. Подобная атмосфера крепко держала полный зал участников до самого конца последнего доклада.

На второй день запланированы выступления представителей компаний Янтарьэнерго”, ООО “ЕвразХолдинг”, ООО “Флект», АО «Казахстанская компания по управлению электросетями» (KEGOC). Доклады затронут многочисленные темы по вопросам эксплуатации, применения проводов и сопутствующего оборудования, среди которых будут зачитаны: «Новые конструктивные решения решетчатых опор ВЛ из сталей повышенной прочности», «Провода нового поколения – особенности проектирования и опыт эксплуатации ВЛ 6-220 кВ», «Реализация требований технической политики ПАО «Россети» в применении линейной арматуры и изоляторов. Текущее состояние и перспективы» и многие другие.

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