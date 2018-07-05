Энергетики Алагирских РЭС филиала "Севкавказэнерго" провели урок электротравматизма для детей в оздоровительном лагере "ТАМИСК"

Первый сезонный урок электробезопасности специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") провели в детском реабилитационном лагере "Тамиск".

Вопросам безопасности детей энергетики Северной Осетии уделяют особое внимание, регулярно организуя профилактические занятия, на которых маленьких жителей республики обучают основам безопасного обращения с электричеством. Статистика свидетельствует о том, что детское любопытство, помноженное на незнание правил поведения рядом с энергообъектами, зачастую становится смертельно опасным и может привести к трагедии. Несмотря на то, что все предупредительные меры для ограничения случайного попадания сторонних лиц под действие электрического тока энергетики выполняют неукоснительно, дети и подростки, иногда проникают в запрещенные места.

Алагирские энергетики напомнили детям об опасности электрического тока и рассказали о том, как ее можно избежать. Они узнали о правилах поведения вблизи энергообъектов и электробезопасности в быту, повторили основные предупреждающие знаки, отгадывали загадки, некоторые рассказали о своем личном неприятном опыте с электротоком, и тем самым доходчивее донесли до своих сверстников всю серьезность данного урока.

Мастера РЭС затронули актуальные темы которые, могут произойти в быту, рассказали ребятам, какие электротравмы можно получить во время касания проводов ЛЭП длинным предметом: мокрой палкой, рыболовным удилищем, особенно выполненным из пластика (углепластик очень хорошо проводит электрический ток). Проводником электричества может стать мокрые стволы или ветви растущих рядом с ЛЭП деревьев или кустарников.

Для закрепления полученных знаний энергетики вручили детям тематические подарки: памятки и раскраски по электробезопасности, и красочные "расписания уроков".

Проведение уроков электробезопасности в рамках акции "Безопасное лето" - это часть реализуемой энергетиками осетинского филиала программы по снижению рисков травматизма посторонних лиц на объектах филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго".