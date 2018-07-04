Филиал "Тулэнерго" выполнит техприсоединение зерносушильных комплексов в Ефремовском районе

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" в текущем году проведет работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объектов ООО "Истоки", расположенных в Ефремовском районе Тульской области.

В соответствии с графиком энергетики выполнят технологическое присоединение электроустановок зерносушильных комплексов мощностью 0,2 МВт в д. Ярославка (муниципальное образование Лобановское).

Благодаря технологическому присоединению животноводческих предприятий и предприятий агропромышленного комплекса Тульской области в регионе появляются новые рабочие места, а население обеспечивается качественной продукцией местного производства.

Напомним, технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Тулэнерго". Выполняя свои обязательства по техприсоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона.

Консультации и ответы по всем вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям, потребители могут получить в Контакт-центре ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), и у сотрудников Офиса обслуживания потребителей филиала "Тулэнерго" в Туле при личном посещении или по телефону (4872) 73-04-29.

