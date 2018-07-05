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"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об аресте акций компании

Газпром опроверг заявление Нафтогаза об аресте акций компании

5 июля 2018, 17:56
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ

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Заявление "Нафтогаза" о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности, сообщили в "Газпроме".

"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", — напомнили в российской компании.

В конце июня швейцарский суд приостановил исключение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома".

В среду "Нафтогаз" сообщил, что суд в Швейцарии возобновил арест.

РИА Новости

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