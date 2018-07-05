"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об аресте акций компании

Заявление "Нафтогаза" о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности, сообщили в "Газпроме".

"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", — напомнили в российской компании.

В конце июня швейцарский суд приостановил исключение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома".

В среду "Нафтогаз" сообщил, что суд в Швейцарии возобновил арест.

РИА Новости