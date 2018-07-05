"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об аресте акций компании

Подстрели коллегу по цеху
5 июля 2018, 17:56
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ
Заявление "Нафтогаза" о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности, сообщили в "Газпроме".
"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", — напомнили в российской компании.
В конце июня швейцарский суд приостановил исключение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома".
В среду "Нафтогаз" сообщил, что суд в Швейцарии возобновил арест.