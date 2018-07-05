Национальный совет по корпоративному волонтерству расширяет свою деятельность в Свердловской области

4 июля 2018 года в Екатеринбурге состоялась очередная стратегическая сессия представительства Национального совета по корпоративному волонтерству на Урале. Мероприятие объединило на площадке Уральского Государственного экономического университета активное сообщество социально-ответственных компаний, которые не только реализуют собственные программы в сфере КСО, но и активно вовлекают персонал в добровольческую деятельность.

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев приветствовал инициативу со стороны корпоративного сектора: "Губернатор просил передать слова благодарности за то, что вы занимаетесь волонтерством или собираетесь заняться этим. Государство заинтересовано в развитии всех видов добровольчества, объединяющих волонтеров ради интересных полезных дел для людей и общества. Добровольчество приобретает действительно массовый характер и все больше людей - и студентов и пенсионеров, и в отдельных корпорациях начинают заражаться этим духом добровольчества и волонтерства".

"Год добровольца" придал новый импульс работе представительства НСКВ на Урале. Свердловский филиал группы "Т Плюс" совместно с волонтерами других компаний провел несколько экологических акций в Екатеринбурге. Самыми крупными можно назвать - акции по посадке 1000 молодых сосен в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга и очистка берега реки Исеть.

Начальник отдела социальной политики Свердловского филиала "Т Плюс" Ольга Липовцева отметила: "Национальный совет по корпоративному волонтёрству на Урале это площадка, которая позволяет объединять бизнес любого масштаба и стать мощнейшим ресурсом добровольчества за счет вклада всех участников. Это реальная возможность для бизнеса стать более социально ответственным. Наша компания имеет филиалы в 16 регионах России и принимает активное участие в развитии корпоративного волонтерства. Объединив усилия, мы сможем решать интересные задачи в каждом регионе, привлекая все больше корпоративных волонтеров-работников нашей компании".

Участники в форме активной дискуссии определили план проведения совместных волонтерских проектов на вторую половину 2018 года. Так, был анонсирован экологический квест для корпоративных волонтеров, который планируется реализовать осенью, в период активной деятельности по уборке загрязненных территорий.